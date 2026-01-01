Déployez ArchivesSpace avec une installation en un clic.
Système de gestion de l'information archivistique open source pour la gestion des manuscrits, des documents et des objets numériques.
Choisissez un pack VPS pour ArchivesSpace
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ArchivesSpace ?
ArchivesSpace est le principal système de gestion de l'information archivistique open source, conçu par des archivistes pour des archivistes. Il combine l'acquisition, le classement, la description et la découverte publique en une seule application qui prend en charge le cycle de vie archivistique complet — de la donation initiale à l'accès en ligne par les chercheurs.
L'auto-hébergement d'ArchivesSpace sur votre propre VPS permet de conserver les instruments de recherche, les registres d'acquisition et les données des usagers sous le contrôle de votre institution, sans frais par enregistrement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface du personnel intégrée, le portail d'accès public, l'API REST et le point d'accès OAI-PMH offrent à vos archives une plateforme complète de description et de découverte prête à l'emploi.
Fonctionnalités clés de ArchivesSpace
Description archivistique
Créer et gérer des ressources, des acquisitions, des objets archivistiques et des objets numériques conformément aux normes DACS, ISAD(G) et ISAAR(CPF).
Portail d'accès public
Les chercheurs parcourent les instruments de recherche, recherchent des collections et consultent des objets numériques grâce à une interface de découverte publique intégrée.
Exportation EAD et MARCXML
Exporter les notices de ressources au format EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS ou Dublin Core pour l'intégration avec les interfaces de découverte et les catalogues consortiaux.
Moissonnage OAI-PMH
Mettre à disposition des métadonnées descriptives via OAI-PMH afin que des agrégateurs comme DPLA ou Europeana puissent moissonner les collections automatiquement.
REST API
Une API REST JSON documentée alimente les intégrations avec les systèmes de préservation numérique, les pipelines ETL et les interfaces personnalisées.
Pourquoi exécuter ArchivesSpace avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.