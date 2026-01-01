Déployez Crafty Controller en un clic.
Panneau de contrôle web pour créer, configurer et exploiter plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock à partir d'un seul tableau de bord.
Choisissez un pack VPS pour Crafty Controller
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Crafty Controller ?
Crafty Controller est une interface web open-source pour gérer les serveurs Minecraft Java et Bedrock depuis un tableau de bord unique. Il remplace la jonglerie entre les sessions SSH et les onglets de terminal par des consoles en direct par serveur, un gestionnaire de fichiers intégré, des tâches planifiées et des sauvegardes en un clic — le tout enveloppé dans une interface web épurée avec un accès multi-utilisateur basé sur les rôles.
L'auto-hébergement de Crafty sur votre VPS vous permet de conserver la pleine propriété de vos mondes, des configurations de plugins et des données des joueurs sur le matériel que vous contrôlez. Vous pouvez lancer de nouveaux serveurs à partir de types de fichiers jar populaires — vanilla, Paper, Spigot, Forge et Bedrock — sans quitter le navigateur, et partager une administration ciblée avec des amis ou des modérateurs en utilisant des permissions granulaires.
Fonctionnalités clés de Crafty Controller
Contrôle multi-serveurs
Lancez, surveillez et gérez plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock en parallèle à partir d'un tableau de bord unique.
Console basée sur le web
Diffuser les journaux de serveur en direct et envoyer des commandes depuis le navigateur, avec un historique consultable et une sortie avec code couleur par serveur.
Tâches programmées
Automatisez les sauvegardes, les redémarrages et l'exécution de commandes selon des plannings de type cron pour maintenir les serveurs en bon état sans intervention manuelle.
Accès basé sur les rôles
Définir des utilisateurs avec des autorisations ciblées afin que les modérateurs et les membres de la communauté puissent aider à gérer les serveurs sans accès root ni identifiants sensibles.
Gestionnaire de fichiers
Parcourir, modifier, téléverser et télécharger des fichiers de serveur — mondes, plugins, configurations — directement dans le navigateur sans clients SSH ou SFTP.
Pourquoi exécuter Crafty Controller avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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