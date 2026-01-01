Crafty Controller est une interface web open-source pour gérer les serveurs Minecraft Java et Bedrock depuis un tableau de bord unique. Il remplace la jonglerie entre les sessions SSH et les onglets de terminal par des consoles en direct par serveur, un gestionnaire de fichiers intégré, des tâches planifiées et des sauvegardes en un clic — le tout enveloppé dans une interface web épurée avec un accès multi-utilisateur basé sur les rôles.

L'auto-hébergement de Crafty sur votre VPS vous permet de conserver la pleine propriété de vos mondes, des configurations de plugins et des données des joueurs sur le matériel que vous contrôlez. Vous pouvez lancer de nouveaux serveurs à partir de types de fichiers jar populaires — vanilla, Paper, Spigot, Forge et Bedrock — sans quitter le navigateur, et partager une administration ciblée avec des amis ou des modérateurs en utilisant des permissions granulaires.