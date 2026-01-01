Déployer Mastodon en un clic.
Plateforme de microblogage auto-hébergée et fédérée qui se connecte à un réseau mondial de serveurs indépendants.
Choisissez un pack VPS pour Mastodon
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mastodon ?
Mastodon est le principal réseau social fédéré open-source — le plus grand projet du fediverse ActivityPub, avec des milliers d'instances gérées indépendamment et des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. Il ressemble à une plateforme de microblogage familière, mais chaque serveur est détenu, modéré et exploité par une personne différente, et les utilisateurs de n'importe quel serveur peuvent suivre et converser avec les utilisateurs de n'importe quel autre serveur.
Exécuter votre propre instance Mastodon sur un VPS vous offre un foyer permanent dans le fediverse — un que vous contrôlez entièrement. Vous définissez les règles, choisissez qui peut s'inscrire, décidez qui fédère avec qui, et possédez les données, sans publicité, sans fil d'actualité algorithmique et sans plateforme tierce qui pourrait modifier les conditions du jour au lendemain.
Fonctionnalités clés de Mastodon
Fédération ActivityPub
Prend en charge la norme W3C ActivityPub, afin que votre instance interopère avec tous les autres serveurs Mastodon, Pleroma, Misskey et le fédivers au sens large.
Frise chronologique
Les publications apparaissent dans l'ordre où elles ont été envoyées — pas de classement algorithmique, pas de publicités recommandées, pas de fil d'actualité réorganisé en compétition pour l'engagement.
Modération au niveau serveur
Les règles de communauté définies par le propriétaire, les avertissements de contenu et les blocages au niveau de l'instance vous permettent de cultiver une communauté avec le ton que vous souhaitez.
Éditeur de publication enrichi
Jusqu'à 500 caractères par publication (configurable), sondages, pièces jointes multimédias, avertissements de contenu, texte alternatif et visibilité personnalisable par publication.
API ouverte et clients
Des API REST et de streaming robustes animent un vaste écosystème de clients mobiles et de bureau, y compris les applications officielles Mastodon pour iOS et Android.
Pourquoi exécuter Mastodon avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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