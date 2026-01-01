Mastodon est le principal réseau social fédéré open-source — le plus grand projet du fediverse ActivityPub, avec des milliers d'instances gérées indépendamment et des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. Il ressemble à une plateforme de microblogage familière, mais chaque serveur est détenu, modéré et exploité par une personne différente, et les utilisateurs de n'importe quel serveur peuvent suivre et converser avec les utilisateurs de n'importe quel autre serveur.

Exécuter votre propre instance Mastodon sur un VPS vous offre un foyer permanent dans le fediverse — un que vous contrôlez entièrement. Vous définissez les règles, choisissez qui peut s'inscrire, décidez qui fédère avec qui, et possédez les données, sans publicité, sans fil d'actualité algorithmique et sans plateforme tierce qui pourrait modifier les conditions du jour au lendemain.