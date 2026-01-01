ArcadeDB est un moteur de base de données multi-modèle open-source conçu pour des performances extrêmes sur divers modèles de données. Contrairement aux bases de données mono-modèle qui vous obligent à choisir entre des structures de graphes, de documents ou relationnelles, ArcadeDB les gère toutes nativement — stockant et interrogeant les relations de graphes, les collections de documents, les paires clé-valeur, les séries temporelles, les intégrations vectorielles et les données géospatiales au sein d'un moteur unique avec une conformité ACID complète.

Créé par le fondateur d'OrientDB, ArcadeDB est développé en Java de bas niveau, optimisé pour une collecte de mémoire minimale, permettant des millions d'opérations d'enregistrement par seconde. L'interface web intégrée ArcadeDB Studio offre l'exécution de requêtes, la gestion de schémas et la visualisation de graphes — aucun outil client séparé n'est requis après le déploiement.