Déployez ArcadeDB avec une installation en un clic.
Base de données multi-modèle haute performance prenant en charge les données de graphes, de documents, clé-valeur, de séries temporelles et vectorielles dans un seul moteur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ArcadeDB ?
ArcadeDB est un moteur de base de données multi-modèle open-source conçu pour des performances extrêmes sur divers modèles de données. Contrairement aux bases de données mono-modèle qui vous obligent à choisir entre des structures de graphes, de documents ou relationnelles, ArcadeDB les gère toutes nativement — stockant et interrogeant les relations de graphes, les collections de documents, les paires clé-valeur, les séries temporelles, les intégrations vectorielles et les données géospatiales au sein d'un moteur unique avec une conformité ACID complète.
Créé par le fondateur d'OrientDB, ArcadeDB est développé en Java de bas niveau, optimisé pour une collecte de mémoire minimale, permettant des millions d'opérations d'enregistrement par seconde. L'interface web intégrée ArcadeDB Studio offre l'exécution de requêtes, la gestion de schémas et la visualisation de graphes — aucun outil client séparé n'est requis après le déploiement.
Fonctionnalités clés de ArcadeDB
Moteur de données multimodèle
Stocker et interroger les données de graphe, de document, clé-valeur, de séries temporelles et vectorielles au sein d'une seule base de données sans changer d'outils ni synchroniser des stockages distincts.
Sept langages de requête
Interrogez avec SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL ou le protocole Redis — utilisez le langage qui correspond à votre modèle de données.
ArcadeDB Studio
Interface web intégrée pour exécuter des requêtes, gérer les schémas, visualiser les données graphiques et administrer la base de données sans outils clients externes.
Recherche de similarité vectorielle
Stockage natif d'embeddings vectoriels et recherche de similarité pour les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique, parallèlement à vos données opérationnelles.
ACID à l'échelle
Transactions entièrement conformes à ACID traitant des millions d'enregistrements par seconde, des déploiements Raspberry Pi embarqués aux clusters multi-nœuds.
Pourquoi exécuter ArcadeDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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