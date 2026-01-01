Déployez Corteza en 1 clic.
Plateforme low-code open source pour créer des applications métier personnalisées, des systèmes CRM et des flux de travail automatisés.
Choisissez un pack VPS pour Corteza
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Corteza ?
Corteza est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des applications métier personnalisées, des pipelines CRM et des automatisations de processus sans connaissances approfondies en programmation. Son éditeur d'applications par glisser-déposer, sa gestion flexible des enregistrements et son moteur de flux de travail intégré permettent aux organisations de modéliser n'importe quel processus métier — du suivi des prospects aux flux de travail de conformité — et de le déployer sans écrire un seul service backend à partir de zéro.
L'auto-hébergement de Corteza sur votre propre VPS place vos données métier entièrement sous votre contrôle. La plateforme prend en charge LDAP, SAML et OAuth2 pour l'authentification d'entreprise, un contrôle d'accès basé sur les rôles granulaire, et une surface d'API REST/gRPC qui s'intègre aux outils existants. PostgreSQL offre un stockage fiable et évolutif pour tous les enregistrements et journaux d'automatisation.
Fonctionnalités clés de Corteza
Créateur visuel d'applications
Concevez des modèles de données, des formulaires et des vues d'enregistrement via une interface glisser-déposer basée sur un navigateur, sans écrire de code backend.
CRM intégré
Corteza propose un module CRM prêt à l'emploi pour la gestion des contacts, des prospects, des comptes et des pipelines de vente.
Automatisation des flux de travail
Créez des flux de travail automatisés en plusieurs étapes, déclenchés par des modifications d'enregistrements, des planifications ou des webhooks externes, pour éliminer les tâches manuelles.
Authentification d'entreprise
S'intègre avec les fournisseurs LDAP, SAML et OAuth2 afin que les équipes puissent se connecter avec les systèmes d'identité d'entreprise existants.
Contrôle d'accès granulaire
Définir des autorisations par ressource et par opération pour chaque rôle afin que les données sensibles et les actions d'administration restent correctement restreintes.
Passerelle d'intégration
Exposez des points de terminaison d'API personnalisés et connectez-vous à des services externes via la passerelle d'intégration intégrée sans middleware tiers.
Pourquoi exécuter Corteza avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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