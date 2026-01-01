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Plateforme low-code open source pour créer des applications métier personnalisées, des systèmes CRM et des flux de travail automatisés.

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KVM 4
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200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Corteza ?

Corteza est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des applications métier personnalisées, des pipelines CRM et des automatisations de processus sans connaissances approfondies en programmation. Son éditeur d'applications par glisser-déposer, sa gestion flexible des enregistrements et son moteur de flux de travail intégré permettent aux organisations de modéliser n'importe quel processus métier — du suivi des prospects aux flux de travail de conformité — et de le déployer sans écrire un seul service backend à partir de zéro.

L'auto-hébergement de Corteza sur votre propre VPS place vos données métier entièrement sous votre contrôle. La plateforme prend en charge LDAP, SAML et OAuth2 pour l'authentification d'entreprise, un contrôle d'accès basé sur les rôles granulaire, et une surface d'API REST/gRPC qui s'intègre aux outils existants. PostgreSQL offre un stockage fiable et évolutif pour tous les enregistrements et journaux d'automatisation.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Corteza

Créateur visuel d'applications

Concevez des modèles de données, des formulaires et des vues d'enregistrement via une interface glisser-déposer basée sur un navigateur, sans écrire de code backend.

CRM intégré

Corteza propose un module CRM prêt à l'emploi pour la gestion des contacts, des prospects, des comptes et des pipelines de vente.

Automatisation des flux de travail

Créez des flux de travail automatisés en plusieurs étapes, déclenchés par des modifications d'enregistrements, des planifications ou des webhooks externes, pour éliminer les tâches manuelles.

Authentification d'entreprise

S'intègre avec les fournisseurs LDAP, SAML et OAuth2 afin que les équipes puissent se connecter avec les systèmes d'identité d'entreprise existants.

Contrôle d'accès granulaire

Définir des autorisations par ressource et par opération pour chaque rôle afin que les données sensibles et les actions d'administration restent correctement restreintes.

Passerelle d'intégration

Exposez des points de terminaison d'API personnalisés et connectez-vous à des services externes via la passerelle d'intégration intégrée sans middleware tiers.

Pourquoi exécuter Corteza avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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