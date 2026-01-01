Déployez Snapdrop en un clic.
Partage de fichiers locaux basé sur le navigateur inspiré d'AirDrop — aucun compte, aucune application, fonctionne sur toutes les plateformes.
Choisissez un pack VPS pour Snapdrop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Snapdrop ?
Snapdrop est un outil de partage de fichiers basé sur le web, d'une simplicité remarquable, qui simplifie grandement le transfert de fichiers entre appareils. Inspiré d'AirDrop d'Apple mais fonctionnant sur toutes les plateformes et tous les navigateurs, Snapdrop découvre automatiquement les appareils sur le même réseau et permet des transferts instantanés de pair à pair — sans compte, sans installation d'application et sans configuration requise.
L'auto-hébergement de Snapdrop sur votre VPS crée un environnement de partage de fichiers privé et toujours disponible, entièrement au sein de votre infrastructure. Contrairement au service public Snapdrop.net, votre instance auto-hébergée conserve toutes les données de découverte et de transfert sur votre propre réseau, ce qui est essentiel pour les organisations traitant des informations confidentielles ou opérant dans des environnements avec des exigences strictes en matière de traitement des données.
Fonctionnalités clés de Snapdrop
Zéro configuration
Les appareils sur le même réseau se découvrent automatiquement — ouvrez le navigateur, voyez vos appareils et commencez à partager immédiatement.
Support multiplateforme
Fonctionne sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android depuis n'importe quel navigateur moderne, sans aucune installation d'application requise sur aucun appareil.
Transferts de pair à pair
Les transferts directs basés sur WebRTC assurent le déplacement des fichiers entre les appareils sans passer par votre serveur, optimisant ainsi la vitesse et la confidentialité.
Pas de limites de taille de fichier
Transférez des fichiers de toute taille sans les restrictions de téléchargement ni la compression imposées par les services de partage basés sur le cloud.
Pas besoin de compte
Partage entièrement anonyme — aucune inscription, aucune information personnelle et aucun stockage persistant des fichiers transférés.
Pourquoi exécuter Snapdrop avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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