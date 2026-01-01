Snapdrop est un outil de partage de fichiers basé sur le web, d'une simplicité remarquable, qui simplifie grandement le transfert de fichiers entre appareils. Inspiré d'AirDrop d'Apple mais fonctionnant sur toutes les plateformes et tous les navigateurs, Snapdrop découvre automatiquement les appareils sur le même réseau et permet des transferts instantanés de pair à pair — sans compte, sans installation d'application et sans configuration requise.

L'auto-hébergement de Snapdrop sur votre VPS crée un environnement de partage de fichiers privé et toujours disponible, entièrement au sein de votre infrastructure. Contrairement au service public Snapdrop.net, votre instance auto-hébergée conserve toutes les données de découverte et de transfert sur votre propre réseau, ce qui est essentiel pour les organisations traitant des informations confidentielles ou opérant dans des environnements avec des exigences strictes en matière de traitement des données.