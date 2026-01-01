Déployez Chibisafe en un clic.
Coffre-fort de fichiers open-source ultra-rapide pour télécharger, partager et gérer des fichiers, photos et documents avec des liens partageables.
Choisissez un pack VPS pour Chibisafe
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Chibisafe ?
Chibisafe est un coffre-fort de fichiers auto-hébergé écrit en TypeScript qui facilite le partage de fichiers. Téléchargez n'importe quoi — photos, vidéos, documents, extraits de code — et recevez un lien de partage instantané. Les téléchargements par blocs garantissent que les fichiers volumineux sont transférés de manière fiable même sur des connexions plus lentes, tandis qu'une galerie en mosaïque épurée vous permet de parcourir vos médias visuellement.
Contrairement aux services de partage de fichiers hébergés, l'auto-hébergement de Chibisafe vous donne un contrôle total sur le stockage, les politiques d'accès et la gestion des utilisateurs. Exécutez-le en mode public pour les téléchargements ouverts, en mode comptes utilisateurs pour les utilisateurs enregistrés, ou en mode sur invitation uniquement pour les équipes privées — le tout configurable depuis le tableau de bord d'administration intégré sans toucher aux fichiers de configuration.
Fonctionnalités clés de Chibisafe
Chargements de fichiers par blocs
Fractionne automatiquement les fichiers volumineux en segments pour assurer des transferts fiables même sur des connexions instables, sans plafond pratique de taille de fichier.
Albums et galeries
Organiser les téléchargements en albums avec des liens de galerie partageables pour distribuer des collections de photos ou des lots de documents dans une seule URL.
Raccourcisseur d'URL intégré
Raccourcissez n'importe quelle URL externe en plus de l'hébergement de fichiers, regroupant tous vos besoins de partage en un seul service auto-hébergé.
ShareX et iOS Support
La configuration native de ShareX et un raccourci iOS vous permettent de télécharger des captures d'écran et des fichiers depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile en quelques secondes.
Contrôle d'accès flexible
Basculez entre le mode public, les comptes utilisateur ou le mode sur invitation uniquement pour contrôler précisément qui peut télécharger sur votre instance.
Pourquoi exécuter Chibisafe avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic