Tianji est une plateforme d'analyse tout-en-un open source qui regroupe les analyses de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs sous une interface unique. Plutôt que de gérer des outils distincts pour chaque préoccupation, Tianji vous permet de suivre les métriques de vos visiteurs, de surveiller si vos services sont accessibles et de signaler l'état de santé de vos serveurs — le tout depuis un seul tableau de bord avec un système de notification unifié.

Conçu aussi bien pour les équipes que pour les opérateurs individuels, Tianji prend en charge l'accès multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles et restreint les nouvelles inscriptions par défaut afin que seuls les utilisateurs invités puissent s'inscrire. Une OpenAPI intégrée fournit un accès programmatique à toutes les données. L'auto-hébergement maintient vos données d'analyse et de surveillance sur votre propre infrastructure, loin des plateformes tierces.