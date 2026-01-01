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Base de données analytique en temps réel conçue pour des requêtes d'analyse multidimensionnelle rapides sur des données d'événements en streaming et historiques à grande échelle.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache Druid ?

Apache Druid est une base de données analytique haute performance et en temps réel, conçue spécifiquement pour les requêtes OLAP en moins d'une seconde sur des données événementielles. Développé à l'origine chez Metamarkets et maintenant un projet Apache de premier niveau, Druid alimente les analyses destinées aux utilisateurs, la télémétrie réseau, la surveillance des performances des applications et les tableaux de bord de flux de clics dans des entreprises comme Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft et Walmart.

L'auto-hébergement de Druid sur votre VPS vous offre un moteur de requête orienté colonne optimisé pour l'ingestion en continu depuis Kafka et Kinesis, le filtrage de séries temporelles et les agrégations à haute concurrence — sans frais de cloud par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La console web intégrée gère l'exploration SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la santé du cluster à partir d'un seul onglet de navigateur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache Druid

Console web intégrée

Interface utilisateur basée sur un navigateur pour les requêtes SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la surveillance de l'état du cluster sans client séparé.

Ingestion en temps réel

Diffusez des événements depuis Kafka, Kinesis ou HTTP vers des sources de données interrogeables en quelques secondes, avec des garanties de livraison exactement une fois.

Base de données de séries temporelles colonnaire

Le stockage orienté colonne avec des index bitmap et un partitionnement temporel offre des filtres et des agrégations en une fraction de seconde sur des milliards de lignes.

Architecture Lambda

Une couche de requête unifiée sur des sources de données en streaming et par lots permet aux tableaux de bord de fusionner les événements en temps réel avec le contexte historique en toute transparence.

SQL et requêtes natives

Le SQL ANSI standard, plus une API de requête native basée sur JSON, offrent aux analystes et aux applications un accès flexible aux mêmes sources de données.

Pourquoi exécuter Apache Druid avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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