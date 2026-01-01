Déployez Apache Druid en un clic.
Base de données analytique en temps réel conçue pour des requêtes d'analyse multidimensionnelle rapides sur des données d'événements en streaming et historiques à grande échelle.
Choisissez un pack VPS pour Apache Druid
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Druid ?
Apache Druid est une base de données analytique haute performance et en temps réel, conçue spécifiquement pour les requêtes OLAP en moins d'une seconde sur des données événementielles. Développé à l'origine chez Metamarkets et maintenant un projet Apache de premier niveau, Druid alimente les analyses destinées aux utilisateurs, la télémétrie réseau, la surveillance des performances des applications et les tableaux de bord de flux de clics dans des entreprises comme Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft et Walmart.
L'auto-hébergement de Druid sur votre VPS vous offre un moteur de requête orienté colonne optimisé pour l'ingestion en continu depuis Kafka et Kinesis, le filtrage de séries temporelles et les agrégations à haute concurrence — sans frais de cloud par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La console web intégrée gère l'exploration SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la santé du cluster à partir d'un seul onglet de navigateur.
Fonctionnalités clés de Apache Druid
Console web intégrée
Interface utilisateur basée sur un navigateur pour les requêtes SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la surveillance de l'état du cluster sans client séparé.
Ingestion en temps réel
Diffusez des événements depuis Kafka, Kinesis ou HTTP vers des sources de données interrogeables en quelques secondes, avec des garanties de livraison exactement une fois.
Base de données de séries temporelles colonnaire
Le stockage orienté colonne avec des index bitmap et un partitionnement temporel offre des filtres et des agrégations en une fraction de seconde sur des milliards de lignes.
Architecture Lambda
Une couche de requête unifiée sur des sources de données en streaming et par lots permet aux tableaux de bord de fusionner les événements en temps réel avec le contexte historique en toute transparence.
SQL et requêtes natives
Le SQL ANSI standard, plus une API de requête native basée sur JSON, offrent aux analystes et aux applications un accès flexible aux mêmes sources de données.
Pourquoi exécuter Apache Druid avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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