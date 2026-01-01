Apache HertzBeat est une plateforme d'observabilité sans agent, pilotée par la communauté, qui surveille les serveurs, les bases de données, les middlewares, les services cloud et les points de terminaison HTTP et JMX personnalisés grâce à des modèles de protocole configurables. Au lieu d'installer des collecteurs sur chaque cible, il interroge les points de terminaison via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP et des dizaines d'autres protocoles, puis affiche des tableaux de bord, des alertes et des pages d'état à partir d'une interface unifiée.

L'auto-hébergement de HertzBeat sur votre VPS maintient les données de surveillance, les règles d'alerte et les identifiants des cibles au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par métrique ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La pile PostgreSQL et VictoriaMetrics incluse stocke la configuration et les métriques de séries temporelles localement, rendant le déploiement entièrement autonome dès le premier jour.