Déployez Apache HertzBeat en un clic.
Plateforme open source d'observabilité sans agent en temps réel pour la supervision des serveurs, des bases de données et des services cloud.
Choisissez un pack VPS pour Apache HertzBeat
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache HertzBeat ?
Apache HertzBeat est une plateforme d'observabilité sans agent, pilotée par la communauté, qui surveille les serveurs, les bases de données, les middlewares, les services cloud et les points de terminaison HTTP et JMX personnalisés grâce à des modèles de protocole configurables. Au lieu d'installer des collecteurs sur chaque cible, il interroge les points de terminaison via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP et des dizaines d'autres protocoles, puis affiche des tableaux de bord, des alertes et des pages d'état à partir d'une interface unifiée.
L'auto-hébergement de HertzBeat sur votre VPS maintient les données de surveillance, les règles d'alerte et les identifiants des cibles au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par métrique ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La pile PostgreSQL et VictoriaMetrics incluse stocke la configuration et les métriques de séries temporelles localement, rendant le déploiement entièrement autonome dès le premier jour.
Fonctionnalités clés de Apache HertzBeat
Supervision sans agent
Interrogez les serveurs, les bases de données et les API via SSH, SNMP, JDBC, JMX et HTTP sans installer de collecteurs sur chaque machine cible.
Alerte de seuil
Définissez des règles d'alerte avec des seuils basés sur des expressions et envoyez des notifications aux fournisseurs d'e-mail, Slack, Discord, Telegram, de webhooks et de SMS.
Pages d'état publiques
Publier des pages d'état pour les clients qui signalent la disponibilité et les incidents pour les services surveillés sélectionnés sans exposer les tableaux de bord internes.
Protocoles personnalisés
Ajouter de nouveaux types de surveillance en écrivant des modèles d'application YAML, afin que les systèmes de niche puissent être observés sans attendre les intégrations des fournisseurs.
Stockage de séries temporelles intégré
Livré avec VictoriaMetrics pour un stockage efficace des métriques à long terme et PostgreSQL pour la configuration, éliminant le besoin de connecter des bases de données externes.
Pourquoi exécuter Apache HertzBeat avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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