Déployer Alerta en un clic.
Plateforme open source de gestion d'alertes qui consolide les alertes de surveillance de toute source dans un tableau de bord unique en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Alerta
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Alerta ?
Alerta est une plateforme open source de gestion et de consolidation des alertes qui regroupe les alertes de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch et de dizaines d'autres outils de surveillance dans une console web unique en temps réel. En dédupliquant et en corrélant les alertes entrantes, Alerta élimine les tempêtes d'alertes et offre aux équipes d'astreinte une vue claire de ce qui se déclenche réellement et de ce qui compte le plus.
L'auto-hébergement d'Alerta sur un VPS donne à votre équipe d'exploitation un contrôle total sur l'infrastructure d'alerte, les politiques de rétention et l'authentification — sans envoyer les données de surveillance à un service tiers. La multi-location intégrée signifie qu'une seule instance d'Alerta peut servir plusieurs équipes ou environnements clients simultanément.
Fonctionnalités clés de Alerta
Ingestion multi-sources
Recevez des alertes de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch et plus encore via une seule API REST sans reconfigurer votre pile de surveillance.
Déduplication des alertes
Dédupliquez et corrélez automatiquement les alertes répétées afin que les ingénieurs d'astreinte voient un seul élément exploitable au lieu de centaines de notifications identiques.
Fenêtres de maintenance
Définir des périodes de non-surveillance par service, environnement ou étiquette pour supprimer les alertes attendues pendant la maintenance planifiée sans désactiver les moniteurs.
Multi-location
Gérez plusieurs équipes ou environnements clients à partir d'une seule instance Alerta à l'aide de vues client et de clés API à portée limitée.
Authentification flexible
Authentifiez-vous avec l'Authentification de base, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 ou Azure AD — aucun fournisseur d'identité tiers n'est requis.
Pourquoi exécuter Alerta avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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