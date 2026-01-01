Déployez Annif en un clic.
Boîte à outils d'indexation matière automatisée et multilingue pour les bibliothèques, les archives, les musées et les flux de travail de recherche.
Choisissez un pack VPS pour Annif
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Annif ?
Annif est une boîte à outils open-source de la Bibliothèque nationale de Finlande qui attribue automatiquement des termes sujets aux documents. Elle combine des backends lexicaux, statistiques et d'apprentissage automatique, y compris TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et des modèles d'ensemble, afin que les catalogueurs puissent choisir ou empiler les algorithmes qui conviennent le mieux à chaque collection et langue.
L'auto-hébergement d'Annif sur votre propre VPS vous permet de garder les corpus d'entraînement, les vocabulaires contrôlés et les métadonnées bibliographiques sous votre contrôle total au lieu de les envoyer à un service d'indexation tiers. Le conteneur expose une API REST et une interface utilisateur basée sur un navigateur pour tester les projets, ainsi, l'intégration d'Annif dans les pipelines de catalogage existants ou la création de clients personnalisés ne nécessite que des appels HTTP.
Fonctionnalités clés de Annif
Multiples backends d'indexation
Choisissez entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et stwfsapy, ou combinez-les en ensembles adaptés à chaque langue et collection.
Support multilingue
Les analyseurs configurables gèrent le finnois, le suédois, l'anglais, l'allemand et d'autres langues via les stemmers Snowball, Voikko et les pipelines spaCy.
API REST et interface utilisateur web
L'interface utilisateur intégrée du navigateur vous permet d'expérimenter des projets, tandis que le point de terminaison REST documenté par OpenAPI intègre Annif aux outils de catalogage existants.
Vocabulaires contrôlés
Charger des vocabulaires SKOS, TSV ou CSV tels que YSO, LCSH, ou votre propre thésaurus afin que les suggestions restent alignées avec les fichiers d'autorité.
CLI pour la formation et l'évaluation
Gérer des projets, entraîner des modèles et évaluer la précision et le rappel par rapport à des corpus de référence avec une interface de ligne de commande scriptable.
Pourquoi exécuter Annif avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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