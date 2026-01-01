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KVM 1
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1 cœur vCPU
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Le plus populaire
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Annif ?

Annif est une boîte à outils open-source de la Bibliothèque nationale de Finlande qui attribue automatiquement des termes sujets aux documents. Elle combine des backends lexicaux, statistiques et d'apprentissage automatique, y compris TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et des modèles d'ensemble, afin que les catalogueurs puissent choisir ou empiler les algorithmes qui conviennent le mieux à chaque collection et langue.

L'auto-hébergement d'Annif sur votre propre VPS vous permet de garder les corpus d'entraînement, les vocabulaires contrôlés et les métadonnées bibliographiques sous votre contrôle total au lieu de les envoyer à un service d'indexation tiers. Le conteneur expose une API REST et une interface utilisateur basée sur un navigateur pour tester les projets, ainsi, l'intégration d'Annif dans les pipelines de catalogage existants ou la création de clients personnalisés ne nécessite que des appels HTTP.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Annif

Multiples backends d'indexation

Choisissez entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE et stwfsapy, ou combinez-les en ensembles adaptés à chaque langue et collection.

Support multilingue

Les analyseurs configurables gèrent le finnois, le suédois, l'anglais, l'allemand et d'autres langues via les stemmers Snowball, Voikko et les pipelines spaCy.

API REST et interface utilisateur web

L'interface utilisateur intégrée du navigateur vous permet d'expérimenter des projets, tandis que le point de terminaison REST documenté par OpenAPI intègre Annif aux outils de catalogage existants.

Vocabulaires contrôlés

Charger des vocabulaires SKOS, TSV ou CSV tels que YSO, LCSH, ou votre propre thésaurus afin que les suggestions restent alignées avec les fichiers d'autorité.

CLI pour la formation et l'évaluation

Gérer des projets, entraîner des modèles et évaluer la précision et le rappel par rapport à des corpus de référence avec une interface de ligne de commande scriptable.

Pourquoi exécuter Annif avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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