Déployez Cloudreve en un clic.
Plateforme de stockage cloud auto-hébergée avec partage de fichiers, prévisualisation en ligne et gestion multi-utilisateurs sous votre contrôle total.
Choisissez un pack VPS pour Cloudreve
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Cloudreve ?
Cloudreve est une plateforme de stockage cloud auto-hébergée open source avec plus de 27 000 étoiles GitHub, conçue pour offrir aux individus et aux équipes un lecteur cloud privé qu'ils contrôlent entièrement. Elle offre une expérience soignée, de type Google Drive — des téléchargements par glisser-déposer, des liens partageables, un aperçu des médias en ligne et une intégration WebDAV au bureau — tout en stockant chaque fichier sur l'infrastructure que vous possédez.
Contrairement aux services de stockage cloud commerciaux, Cloudreve n'impose pas de frais par utilisateur, pas d'analyse de fichiers et pas de limites de stockage au-delà de la capacité de disque de votre VPS. Elle prend en charge plusieurs backends de stockage, y compris le disque local, les services compatibles S3, OneDrive et Google Drive, vous permettant d'unifier des stockages disparates sous un seul point d'accès. Ce déploiement associe Cloudreve à PostgreSQL et Redis pour un stockage fiable des métadonnées et une navigation rapide des fichiers.
Fonctionnalités clés de Cloudreve
Multiples systèmes de stockage
Connecter un disque local, des buckets compatibles S3, OneDrive ou Google Drive et gérer tout le stockage depuis une interface unifiée.
Partage de fichiers sécurisé
Créer des liens de partage avec protection par mot de passe facultative, dates d'expiration et limites de téléchargement pour contrôler qui accède à quoi.
Aperçu des médias en ligne
Prévisualiser les images, les vidéos, les fichiers audio, les documents et les fichiers de code directement dans le navigateur sans les télécharger.
Accès de bureau WebDAV
Montez Cloudreve comme un lecteur réseau sur Windows, macOS ou Linux pour une intégration native au système de fichiers sans logiciel supplémentaire.
Multi-utilisateur avec quotas
Créer des comptes utilisateur avec des quotas de stockage individuels et des niveaux d'autorisation pour les familles, les équipes ou les clients.
Pourquoi exécuter Cloudreve avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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