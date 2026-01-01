Cloudreve est une plateforme de stockage cloud auto-hébergée open source avec plus de 27 000 étoiles GitHub, conçue pour offrir aux individus et aux équipes un lecteur cloud privé qu'ils contrôlent entièrement. Elle offre une expérience soignée, de type Google Drive — des téléchargements par glisser-déposer, des liens partageables, un aperçu des médias en ligne et une intégration WebDAV au bureau — tout en stockant chaque fichier sur l'infrastructure que vous possédez.

Contrairement aux services de stockage cloud commerciaux, Cloudreve n'impose pas de frais par utilisateur, pas d'analyse de fichiers et pas de limites de stockage au-delà de la capacité de disque de votre VPS. Elle prend en charge plusieurs backends de stockage, y compris le disque local, les services compatibles S3, OneDrive et Google Drive, vous permettant d'unifier des stockages disparates sous un seul point d'accès. Ce déploiement associe Cloudreve à PostgreSQL et Redis pour un stockage fiable des métadonnées et une navigation rapide des fichiers.