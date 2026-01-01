Déployez Picsur avec une installation en un clic.
Plateforme d'hébergement d'images auto-hébergée avec des liens de partage instantanés, une conversion de format et des contrôles d'expiration — sans publicité, sans suivi.
Choisissez un pack VPS pour Picsur
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Picsur ?
Picsur est une plateforme d'hébergement d'images légère et auto-hébergée, conçue pour les particuliers et les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leur infrastructure de partage d'images. Téléchargez des images, obtenez des liens de partage instantanés et configurez des délais d'expiration — le tout sans dépendre de services tiers qui compressent le contenu, affichent des publicités ou suppriment des fichiers sans avertissement.
Soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable des métadonnées, Picsur prend en charge les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF avec conversion et optimisation automatiques des formats. Son API REST facilite l'intégration des téléchargements d'images programmatiques dans les outils et flux de travail existants sur votre VPS.
Fonctionnalités clés de Picsur
Liens instantanément partageables
Téléchargez une image et recevez immédiatement un lien direct et épuré, prêt à être collé dans des discussions, des documentations ou des e-mails.
Conversion de format
Convertit et optimise automatiquement les images entre les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF pour une diffusion web efficace.
Contrôles d'expiration
Définissez des délais d'expiration configurables pour les images partagées afin que les liens expirent automatiquement après une période choisie pour un partage temporaire sécurisé.
Gestion multi-utilisateurs
Les contrôles d'administration et les comptes utilisateur vous permettent de gérer l'accès, les quotas de stockage et les autorisations au sein d'une équipe ou d'une organisation.
REST API
L'API de téléchargement et de gestion programmatique intègre Picsur avec les pipelines CI/CD, les outils de capture d'écran et d'autres workflows d'automatisation.
Pourquoi exécuter Picsur avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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