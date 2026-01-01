Déployez Plausible Analytics en un clic.
Plateforme d'analyse web légère et sans cookies, entièrement conforme au RGPD et qui conserve toutes les données des visiteurs sur votre propre serveur.
Choisissez un pack VPS pour Plausible Analytics
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Plausible Analytics ?
Plausible Analytics est une alternative open-source et respectueuse de la vie privée à Google Analytics qui suit les métriques essentielles des sites web sans cookies, collecte de données personnelles ou bannières de consentement. Son script de suivi pèse moins de 1 Ko, il n'a donc pratiquement aucun impact sur les temps de chargement des pages tout en offrant un tableau de bord épuré avec toutes les informations sur le trafic dont vous avez besoin.
L'auto-hébergement de Plausible sur votre VPS garde chaque vue de page et enregistrement d'événement sur votre infrastructure sans accès tiers. Ce modèle associe l'application Plausible à PostgreSQL pour les métadonnées et à ClickHouse pour les requêtes d'analyse haute performance, vous offrant une configuration complète et prête pour la production qui conserve les données indéfiniment à un coût d'infrastructure fixe.
Fonctionnalités clés de Plausible Analytics
Suivi sans cookies
Mesure le trafic sans cookies ni identifiants persistants, vous n'avez donc pas besoin de bannière de consentement et restez conforme au RGPD et au CCPA par défaut.
Script de moins de 1 Ko
Le script de suivi est plus petit que la plupart des images, n'ajoutant aucun délai mesurable au chargement des pages tout en capturant toutes les métriques essentielles.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez le nombre de visiteurs en direct, ainsi que les tendances historiques, les sources de trafic et les pages les plus consultées, dans un tableau de bord unique et facile à lire.
Objectif et Suivi des événements
Suivez les conversions et événements personnalisés — soumissions de formulaires, clics sur les boutons et liens sortants — sans écrire de code d'analyse complexe.
ClickHouse Moteur d'analyse
Le stockage en colonnes de ClickHouse permet des requêtes rapides sur des millions de pages vues, afin que les tableaux de bord se chargent instantanément, même sur les sites à fort trafic.
Pourquoi exécuter Plausible Analytics avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.