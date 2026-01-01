Déployer Crawl4AI en un clic.
Robot d'indexation web open source qui convertit les sites web en Markdown propre et optimisé pour les LLM pour les pipelines de données d'IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Crawl4AI ?
Crawl4AI est un robot d'indexation et d'extraction web avancé, conçu spécifiquement pour les applications d'IA. Il transforme le contenu web en un format Markdown structuré et prêt pour les LLM, ce qui en fait la base idéale pour les systèmes RAG (Génération Augmentée par Récupération), les ensembles de données d'entraînement et les pipelines de contenu basés sur l'IA. Avec plus de 50 000 étoiles sur GitHub, il est devenu la solution d'exploration de référence au sein de la communauté des développeurs d'IA.
La plateforme prend en charge le contrôle complet du navigateur pour les sites riches en JavaScript, l'exploration asynchrone avec mutualisation des navigateurs, le filtrage intelligent du contenu et l'accès à l'API RESTful — le tout accompagné d'un tableau de bord de surveillance en temps réel et d'un environnement de test interactif. L'auto-hébergement de Crawl4AI sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour les opérations d'exploration intensives et un contrôle total sur la gestion des données sans acheminer de contenu sensible via des services tiers.
Fonctionnalités clés de Crawl4AI
Sortie compatible LLM
Convertit les pages explorées en Markdown propre, optimisé pour alimenter directement les pipelines de modèles linguistiques et les systèmes RAG.
Contrôle complet du navigateur
Gère les pages rendues en JavaScript et le contenu dynamique grâce à un pool de navigateurs pour des performances élevées et une extraction de données précise.
Accès API RESTful
Met à disposition des points de terminaison HTTP pour intégrer l'exploration web dans des applications existantes et des flux de travail de données automatisés.
Surveillance en temps réel
Le tableau de bord intégré et l'environnement interactif vous permettent de suivre les opérations d'exploration, de tester les stratégies d'extraction et de déboguer les configurations en direct.
Filtrage intelligent
Les stratégies d'extraction structurée filtrent le bruit et isolent le contenu pertinent, réduisant le travail de post-traitement dans votre pipeline d'IA.
Pourquoi exécuter Crawl4AI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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