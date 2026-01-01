Déployez DeepWiki Open en un clic.
Générateur de wiki IA open source qui transforme n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket en un site de documentation interactif.
Choisissez un pack VPS pour DeepWiki Open
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DeepWiki Open ?
DeepWiki Open est une implémentation auto-hébergeable du concept original de DeepWiki qui transforme automatiquement les dépôts de code publics ou privés en wikis magnifiquement organisés et navigables. Il analyse votre base de code, génère des explications complètes de l'architecture et des modules, et affiche des diagrammes interactifs qui montrent comment les composants se connectent — ce qui permet aux équipes d'économiser des heures de travail de documentation manuelle.
L'auto-hébergement de DeepWiki Open maintient le code source propriétaire, les embeddings et la documentation générée sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous utilisez vos propres clés de fournisseur LLM pour Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, vous ne payez donc que pour l'inférence que vous utilisez et évitez d'envoyer des dépôts privés via un SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de DeepWiki Open
Génération automatique de wiki
Pointez-le vers n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket et obtenez un wiki structuré et multi-pages sans écrire une seule ligne de documentation à la main.
Diagrammes d'architecture visuels
Les diagrammes Mermaid sont générés en parallèle du texte pour visualiser le flux de données, les relations entre les modules et les chemins d'appel, afin que les lecteurs puissent comprendre la base de code plus rapidement.
Apporter votre propre LLM
Connectez les modèles Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou Ollama locaux afin que vous contrôliez à la fois la qualité du modèle et le coût par jeton.
Prise en charge des dépôts privés
Authentifiez-vous avec des jetons d'accès personnels pour analyser les dépôts privés sur l'infrastructure que vous possédez, en gardant le code propriétaire hors des services tiers.
Fonctionnalité de questions intégrée
Interrogez le référentiel indexé en langage naturel avec une génération augmentée par la récupération qui fonde les réponses sur du code source réel, et non sur des suppositions hallucinées.
Contrôle d'accès facultatif
Activer la demande d'un code d'autorisation pour contrôler l'accès au générateur de wiki lorsqu'il est exécuté sur un domaine accessible publiquement.
Pourquoi exécuter DeepWiki Open avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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