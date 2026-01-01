Déployez Pterodactyl en un clic.
Panel open source de gestion de serveurs de jeux, avec isolation Docker, console en temps réel et prise en charge de centaines de jeux.
Choisissez un pack VPS pour Pterodactyl
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pterodactyl ?
Pterodactyl est le principal panel open source de gestion de serveurs de jeux, plébiscité par les fournisseurs d'hébergement et les communautés de joueurs du monde entier. Chaque serveur de jeu s'exécute dans son propre conteneur Docker, ce qui évite les conflits de ressources et empêche un serveur compromis d'affecter les autres sur la même machine. L'interface moderne basée sur React offre aux propriétaires de serveurs un accès à la console en temps réel, la gestion des fichiers, la planification des sauvegardes et la surveillance des ressources.
L'auto-hébergement de Pterodactyl élimine les frais par serveur facturés par les plateformes d'hébergement gérées et donne aux administrateurs un contrôle total sur l'image de marque, les intégrations d'authentification et les « eggs » personnalisés pour les jeux non pris en charge. Ce déploiement inclut le Panel avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur les nœuds où les serveurs de jeux s'exécuteront.
Fonctionnalités clés de Pterodactyl
Isolation Docker
Chaque serveur de jeu s'exécute dans son propre conteneur, empêchant les conflits de ressources et maintenant le système hôte sécurisé, même si un serveur est compromis.
Console en temps réel
La console web alimentée par WebSocket offre aux joueurs et aux administrateurs un accès en direct aux sorties et commandes du serveur directement depuis le navigateur.
Sauvegardes automatisées
La planification de sauvegardes intégrée stocke les instantanés du serveur vers un stockage compatible S3, protégeant les données du monde du jeu sans intervention manuelle.
Mise à l'échelle multi-nœuds
Gérez les serveurs de jeu répartis sur plusieurs machines physiques à partir d'un seul panneau, en augmentant la capacité en ajoutant des nœuds Wings à mesure que la demande augmente.
Œufs de la communauté
Des centaines de modèles créés par la communauté couvrent Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike et bien plus encore — déployez n'importe quel jeu pris en charge en quelques secondes.
Pourquoi exécuter Pterodactyl avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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