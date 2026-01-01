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Automatisation du transcodage multimédia distribué qui utilise FFmpeg et HandBrake pour ré-encoder et vérifier l'intégrité de toute votre bibliothèque.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Tdarr ?

Tdarr est un système de transcodage multimédia distribué open-source conçu pour automatiser la conversion, la compression et la vérification de l'intégrité des bibliothèques vidéo et audio à grande échelle. Il coordonne un serveur central avec un ou plusieurs nœuds de travail, chacun exécutant des tâches FFmpeg ou HandBrake en parallèle, afin que les grandes bibliothèques soient traitées efficacement sans intervention manuelle.

L'auto-hébergement de Tdarr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les profils d'encodage, les pipelines de plugins et les paramètres d'accélération matérielle. Étant donné que le transcodage s'effectue sur votre infrastructure, il n'y a pas de frais de traitement cloud, pas de limites de taille de fichier et pas de dépendance vis-à-vis de services tiers — vos médias restent privés et la puissance de calcul évolue avec votre VPS.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Tdarr

Nœuds de travail distribués

Déployer plusieurs nœuds de travail qui se connectent à un serveur central, répartissant les tâches de transcodage sur les ressources CPU et GPU disponibles pour un traitement plus rapide de la bibliothèque.

Système de pipeline de plugins

Enchaîner des plugins communautaires ou personnalisés pour créer des flux de travail conditionnels — filtrer par codec, conteneur, résolution ou débit binaire et appliquer automatiquement différents profils d'encodage.

Support FFmpeg et HandBrake

Basculer entre FFmpeg et HandBrake par tâche, donnant accès à la gamme complète de codecs et de préréglages d'encodage pris en charge par chaque outil sans configuration supplémentaire.

Vérification de l'état de la bibliothèque

Analysez automatiquement les fichiers pour détecter la corruption, les métadonnées incorrectes ou les flux manquants, et signalez ou ré-encodez les fichiers problématiques avant qu'ils ne causent des problèmes de lecture.

Tableau de bord de statistiques en temps réel

Surveillez la progression du transcodage, les économies d'espace, la profondeur de la file d'attente et l'état des travailleurs depuis une interface web unique, sans avoir besoin d'outils de surveillance externes.

Pourquoi exécuter Tdarr avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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