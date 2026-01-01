WinterCMS est un système de gestion de contenu (SGC) gratuit et open source, bâti sur le framework PHP Laravel. Initialement dérivé d'OctoberCMS, il combine une architecture conviviale pour les développeurs avec une interface d'administration intuitive qui simplifie la gestion de contenu pour les utilisateurs non techniques. Le SGC est livré avec un éditeur basé sur des blocs, un écosystème de plugins flexible et une interface front-end thémable qui permet aux équipes de créer et de maintenir des sites web sophistiqués sans sacrifier la qualité du code.

L'auto-hébergement de WinterCMS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données, élimine les frais par site ou par utilisateur, et vous permet de personnaliser chaque couche de la pile. Ce modèle associe WinterCMS à une base de données MySQL 8 dédiée pour une persistance fiable et prête pour la production dès le premier jour.