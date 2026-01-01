Déployez Relaticle en un clic.
CRM open source avec prise en charge native d'agents IA, 30 outils MCP et une API REST pour automatiser les flux de travail des clients.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Relaticle ?
Relaticle est une plateforme CRM auto-hébergée, conçue avec un support natif d'agents IA en son cœur. Elle gère les contacts, les entreprises et les pipelines de vente via une interface moderne alimentée par Filament, tout en exposant 30 outils Model Context Protocol qui permettent aux agents IA de lire et d'écrire directement les données CRM — sans avoir à scraper l'interface utilisateur ni à dépendre d'intégrations fragiles.
Contrairement aux CRM traditionnels qui ajoutent l'IA après coup, Relaticle est conçu dès le départ pour fonctionner à la fois avec des agents humains et des agents IA, via le même modèle de données. Une API REST offre un accès programmatique complet, et un worker d'arrière-plan Laravel Horizon gère les importations, les notifications et l'automatisation planifiée. Toutes les données restent dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Fonctionnalités clés de Relaticle
Support d'agent IA natif
30 outils intégrés de Model Context Protocol permettent aux agents d'IA de créer des contacts, de mettre à jour les pipelines et d'interroger les données CRM directement sans intégrations personnalisées.
Contacts et pipelines
Gérez les contacts, les entreprises, les opportunités et les pipelines de vente dans un CRM structuré conçu pour les équipes qui ont besoin d'un historique fiable de chaque relation client.
API REST complète
Une API REST complète expose tous les objets CRM pour les scripts d'automatisation, les intégrations tierces et les rapports personnalisés sans accéder à l'interface web.
Traitement des tâches en arrière-plan
Laravel Horizon traite les tâches en file d'attente pour les importations, les notifications et les tâches planifiées sans bloquer l'interface web pendant les opérations intensives.
Connexion sociale OAuth
Les membres de l'équipe se connectent avec leurs comptes GitHub ou Google, éliminant ainsi le besoin de gérer un ensemble de justificatifs d'identité distinct pour le CRM.
Pourquoi exécuter Relaticle avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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