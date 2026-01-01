Déployez Appsmith en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des outils internes, des interfaces d'administration et des tableaux de bord avec la rapidité du glisser-déposer.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Appsmith ?
Appsmith est une plateforme low-code open source de premier plan qui permet aux développeurs de créer des outils internes personnalisés, des panneaux d'administration et des tableaux de bord en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines. Grâce à une bibliothèque de widgets en glisser-déposer, des connecteurs natifs pour plus de 25 bases de données et un support JavaScript complet pour la logique métier, vous pouvez déployer des applications fonctionnelles sans construire une interface utilisateur à partir de zéro ni attendre les cycles d'ingénierie.
L'auto-hébergement d'Appsmith sur votre VPS maintient les identifiants de base de données, les clés API et les données commerciales sensibles entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur, aucune donnée ne quitte votre réseau, et vous bénéficiez d'un contrôle total sur les politiques d'accès, les stratégies de sauvegarde et la mise à l'échelle à mesure que votre portefeuille d'outils internes se développe.
Fonctionnalités clés de Appsmith
Créateur visuel par glisser-déposer
Assemblez des interfaces à partir de plus de 45 widgets pré-conçus, y compris des tableaux, des graphiques, des formulaires et des cartes, afin que les développeurs puissent produire des outils internes soignés sans écrire de code frontal.
25+ Connecteurs de base de données
Connectez-vous nativement à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch, et plus encore, ainsi qu'à toute API REST ou GraphQL, vous donnant un accès direct à l'ensemble de votre pile de données depuis une seule plateforme.
Logique métier JavaScript
Écrivez du JavaScript personnalisé à côté des composants visuels pour gérer des transformations de données complexes, la logique conditionnelle et des flux de travail multi-étapes que les outils sans code ne peuvent pas exprimer.
Contrôle de version basé sur Git
Suivre les modifications du code d'application dans Git, permettant les revues de code, les retours en arrière et les flux de travail de développement collaboratif qui apportent la discipline de l'ingénierie logicielle aux outils internes.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des autorisations granulaires au niveau de l'application, de la page et du widget afin que les bonnes personnes puissent afficher ou modifier chaque outil sans exposer les opérations sensibles à l'ensemble de l'organisation.
Pourquoi exécuter Appsmith avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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