Déployez ConvertX en un clic
Service de conversion de fichiers auto-hébergé prenant en charge plus de 1000 formats pour les documents, les images, l'audio et la vidéo, en toute confidentialité.
Choisissez un pack VPS pour ConvertX
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ConvertX ?
ConvertX est un convertisseur de fichiers en ligne auto-hébergé qui prend en charge plus d'un millier de formats de fichiers différents — documents, images, audio, vidéo, et bien plus encore — via une interface web simple. Étant donné que la conversion s'effectue entièrement sur votre propre serveur, les fichiers sensibles ne quittent jamais votre infrastructure et il n'y a aucune limite de taille d'envoi, aucun filigrane et aucun frais par conversion imposé par un service tiers.
L'auto-hébergement de ConvertX est particulièrement précieux pour les entreprises et les organisations ayant des exigences de traitement des données qui empêchent le téléchargement de documents propriétaires vers des services cloud externes. Le nettoyage automatique des fichiers avec des périodes de rétention configurables permet de maintenir l'utilisation du stockage gérable, tandis que l'authentification utilisateur optionnelle vous permet de contrôler qui peut utiliser le service. Ce déploiement offre un service de conversion complet avec un stockage persistant prêt à gérer n'importe quel flux de travail de format.
Fonctionnalités clés de ConvertX
Prise en charge de plus de 1000 formats
Convertissez pratiquement n'importe quelle combinaison de formats de document, d'image, audio et vidéo sans installer de logiciel de bureau.
Confidentialité complète des fichiers
Les fichiers sont traités entièrement sur votre VPS — rien n'est téléchargé vers des services externes ni vu par des tiers.
Nettoyage automatique
Les périodes de rétention configurables suppriment automatiquement les fichiers convertis après un nombre d'heures défini pour gérer l'utilisation du stockage.
Authentification de l'utilisateur
Restreindre l'accès avec une authentification basée sur un compte ou permettre les conversions aux utilisateurs non authentifiés pour les déploiements d'équipes internes.
Aucune limite de taille
Convertir des fichiers multimédias volumineux et des lots en masse sans les plafonds de téléchargement imposés par les services de conversion en ligne.
Pourquoi exécuter ConvertX avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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