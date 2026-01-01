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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec SFTPGo ?

SFTPGo est un serveur de transfert de fichiers open source, entièrement fonctionnel, construit autour d'une architecture événementielle. Il prend en charge plusieurs protocoles à partir d'un seul déploiement — SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS — ainsi que plusieurs backends de stockage, y compris les systèmes de fichiers locaux, Amazon S3, Google Cloud Storage et Azure Blob Storage. Une interface WebAdmin intégrée offre aux administrateurs un contrôle total sur les utilisateurs, les groupes, les quotas et les politiques d'accès, tandis qu'une interface WebClient permet aux utilisateurs finaux de gérer leurs propres fichiers directement dans un navigateur sans aucun logiciel supplémentaire.

L'auto-hébergement de SFTPGo sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de votre infrastructure de transfert de fichiers. Vous définissez les politiques de rétention, les règles d'accès et les backends de stockage — sans frais par utilisateur, sans limites d'utilisation et sans que vos données ne quittent votre infrastructure.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de SFTPGo

Prise en charge multi-protocole

SFTP, FTPS, WebDAV et HTTP/HTTPS sont tous gérés depuis un serveur unique, ce qui permet de prendre en charge les clients se connectant avec n'importe quel protocole standard sans déploiements supplémentaires.

Administration web

Interface WebAdmin complète basée sur navigateur pour gérer les utilisateurs, les groupes, les dossiers, les quotas et les règles d'événements, sans aucun accès en ligne de commande.

Multiples backends de stockage

Se connecter au stockage local, à Amazon S3, à Google Cloud Storage, à Azure Blob Storage ou à des serveurs SFTP distants et les présenter comme une arborescence de répertoires unifiée aux utilisateurs.

Automatisation pilotée par les événements

Définir des règles qui déclenchent des webhooks, des notifications par e-mail ou des scripts personnalisés lors d'événements de fichiers tels que les mises en ligne, les téléchargements ou les suppressions.

Quotas par utilisateur

Appliquer des limites de stockage et de bande passante indépendantes par utilisateur ou par dossier afin d'éviter qu'un seul compte ne consomme des ressources excessives.

Authentification à deux facteurs

L'authentification à deux facteurs (2FA) basée sur TOTP pour les comptes administrateur et utilisateur final ajoute une couche essentielle de protection contre l'accès non autorisé.

Pourquoi exécuter SFTPGo avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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