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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Morphic ?

Morphic est un moteur de recherche open source basé sur l'IA qui combine de grands modèles linguistiques avec la recherche web en temps réel pour produire des réponses structurées et citant leurs sources. Au lieu d'une liste classée de liens, Morphic lit et synthétise le contenu web afin que les utilisateurs obtiennent une réponse directe avec des références qu'ils peuvent vérifier. Il prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles Ollama locaux, vous permettant de choisir le backend d'IA qui correspond à vos besoins.

L'auto-hébergement de Morphic conserve chaque requête de recherche et historique de conversation sur votre propre serveur. Ce déploiement intègre SearXNG comme backend de recherche, de sorte qu'aucun abonnement à une API de recherche externe n'est requis — juste une clé de fournisseur d'IA et votre VPS.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Morphic

Réponses génératives citées

Morphic synthétise les informations de plusieurs sources et présente une réponse structurée avec des citations intégrées, afin que les utilisateurs puissent lire et vérifier chaque affirmation.

Support d'IA multi-fournisseur

Basculez entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ou une instance locale d'Ollama sans changer l'interface — il vous suffit de mettre à jour votre clé API.

Historique de conversation persistant

Chaque conversation de recherche est enregistrée dans PostgreSQL, afin que les utilisateurs puissent revenir aux discussions précédentes, continuer les questions de suivi et partager les résultats via un lien.

Recherche privée incluse

SearXNG est inclus en tant que moteur de recherche web, ce qui signifie qu'aucun abonnement à une API de recherche n'est nécessaire et que les requêtes n'atteignent jamais les fournisseurs de recherche commerciaux.

Questions de suivi

Morphic prend en charge les conversations multi-tours au sein d'un fil de recherche, permettant aux utilisateurs d'affiner, de développer ou de rediriger toute réponse sans recommencer.

Pourquoi exécuter Morphic avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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