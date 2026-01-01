Morphic est un moteur de recherche open source basé sur l'IA qui combine de grands modèles linguistiques avec la recherche web en temps réel pour produire des réponses structurées et citant leurs sources. Au lieu d'une liste classée de liens, Morphic lit et synthétise le contenu web afin que les utilisateurs obtiennent une réponse directe avec des références qu'ils peuvent vérifier. Il prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles Ollama locaux, vous permettant de choisir le backend d'IA qui correspond à vos besoins.

L'auto-hébergement de Morphic conserve chaque requête de recherche et historique de conversation sur votre propre serveur. Ce déploiement intègre SearXNG comme backend de recherche, de sorte qu'aucun abonnement à une API de recherche externe n'est requis — juste une clé de fournisseur d'IA et votre VPS.