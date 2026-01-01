Invoice Ninja est une plateforme open source riche en fonctionnalités pour créer des factures, suivre les dépenses, gérer les clients et accepter les paiements. Approuvée par plus de 100 000 entreprises dans le monde entier, elle prend en charge plus de 40 passerelles de paiement, des rappels automatisés, des factures récurrentes et le suivi du temps — le tout dans une seule application auto-hébergée.

L'exécution d'Invoice Ninja sur votre propre VPS maintient vos données financières sous votre contrôle, sans frais par transaction, sans coûts d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous obtenez la pleine propriété des dossiers clients, de l'historique des paiements et des rapports financiers sans partager de données commerciales sensibles avec des fournisseurs SaaS tiers.