Déployer Invoice Ninja en un clic.
Plateforme open source de facturation et de paiements conçue pour les freelances et les petites entreprises.
Choisissez un pack VPS pour Invoice Ninja
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Invoice Ninja ?
Invoice Ninja est une plateforme open source riche en fonctionnalités pour créer des factures, suivre les dépenses, gérer les clients et accepter les paiements. Approuvée par plus de 100 000 entreprises dans le monde entier, elle prend en charge plus de 40 passerelles de paiement, des rappels automatisés, des factures récurrentes et le suivi du temps — le tout dans une seule application auto-hébergée.
L'exécution d'Invoice Ninja sur votre propre VPS maintient vos données financières sous votre contrôle, sans frais par transaction, sans coûts d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous obtenez la pleine propriété des dossiers clients, de l'historique des paiements et des rapports financiers sans partager de données commerciales sensibles avec des fournisseurs SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de Invoice Ninja
Moyens de paiement multi-passerelles
Acceptez les paiements via Stripe, PayPal, Authorize.net et plus de 40 autres passerelles directement sur les factures de vos clients, sans abonnement supplémentaire.
Factures récurrentes
Automatisez la facturation pour les clients sous contrat de service avec des factures programmées qui se génèrent et s'envoient selon un cycle configuré sans intervention manuelle.
Suivi du temps
Suivez les heures facturables avec le minuteur intégré et convertissez le temps suivi directement en postes de facture en un seul clic.
Portail client
Offrez à vos clients un portail en libre-service personnalisé pour consulter les factures, effectuer des paiements et télécharger les relevés sans vous contacter directement.
Gestion des dépenses
Suivre les dépenses professionnelles, joindre les reçus et convertir les dépenses en frais facturables aux clients dans un flux de travail unique et fluide.
Pourquoi exécuter Invoice Ninja avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.