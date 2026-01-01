Déployez Bagisto en un clic.
Plateforme e-commerce Laravel open source pour créer des boutiques en ligne avec prise en charge multidevise, multilingue et des passerelles de paiement.
Choisissez un pack VPS pour Bagisto
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bagisto ?
Bagisto est une plateforme e-commerce open source construite sur le framework PHP Laravel, offrant aux commerçants une base complète pour gérer une boutique en ligne sans frais d'abonnement ni partage des revenus. Elle est livrée avec une vitrine client, un panneau d'administration complet, la gestion du catalogue de produits, le traitement des commandes, le contrôle des stocks et un processus de paiement qui gère nativement les exigences multi-devises et multilingues.
L'auto-hébergement de Bagisto sur votre VPS signifie que les enregistrements de transactions, les données clients et le catalogue de produits de votre boutique restent sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — ce qui est essentiel pour les entreprises soumises à des exigences de résidence des données ou celles cherchant à éviter les frais par transaction et les restrictions de plateforme des fournisseurs SaaS.
Fonctionnalités clés de Bagisto
Prise en charge multi-devises
Accepter les paiements dans n'importe quelle devise et afficher les prix dans la devise locale du client, avec une gestion des taux de change configurable.
Boutique multi-langues
Servez une clientèle mondiale dans sa langue préférée grâce à des fonctionnalités de localisation intégrées pour les pages produits, les parcours de commande et les e-mails transactionnels.
Catalogue de produits flexible
Gérer les produits simples, configurables, groupés et téléchargeables avec des variantes, des attributs personnalisés et des règles de tarification dynamique.
Intégrations de passerelles de paiement
Connectez Stripe, PayPal et d'autres passerelles populaires prêtes à l'emploi, avec un système de plugins pour ajouter des méthodes de paiement personnalisées.
API REST et GraphQL
La couverture complète de l'API vous permet de créer des boutiques headless, des applications mobiles, ou d'intégrer les données de commande et de produit avec des systèmes ERP et des services de traitement des commandes.
Pourquoi exécuter Bagisto avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.