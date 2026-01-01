Bagisto est une plateforme e-commerce open source construite sur le framework PHP Laravel, offrant aux commerçants une base complète pour gérer une boutique en ligne sans frais d'abonnement ni partage des revenus. Elle est livrée avec une vitrine client, un panneau d'administration complet, la gestion du catalogue de produits, le traitement des commandes, le contrôle des stocks et un processus de paiement qui gère nativement les exigences multi-devises et multilingues.

L'auto-hébergement de Bagisto sur votre VPS signifie que les enregistrements de transactions, les données clients et le catalogue de produits de votre boutique restent sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — ce qui est essentiel pour les entreprises soumises à des exigences de résidence des données ou celles cherchant à éviter les frais par transaction et les restrictions de plateforme des fournisseurs SaaS.