Déployez EverShop en un clic.
Plateforme e-commerce open source moderne construite avec Node.js, React et GraphQL pour des boutiques en ligne rapides et personnalisables.
Choisissez un pack VPS pour EverShop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec EverShop ?
EverShop est une plateforme e-commerce moderne et open source, basée sur Node.js, React et GraphQL. Contrairement aux plateformes e-commerce héritées basées sur PHP, EverShop est conçu autour d'une vitrine React rendue côté serveur, d'un système d'extension basé sur les graphes et d'une persistance PostgreSQL — offrant aux développeurs une boîte à outils familière et aux acheteurs une expérience rapide, semblable à celle d'une application.
L'auto-hébergement d'EverShop sur votre VPS maintient les données des marchands, les dossiers clients et l'historique des commandes sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par transaction ni commissions de plateforme. Le catalogue, le thème, les intégrations de paiement et les règles d'expédition sont tous configurables via l'interface utilisateur d'administration, tandis que les développeurs peuvent étendre la plateforme avec des modules TypeScript de première classe.
Fonctionnalités clés de EverShop
Pile JS moderne
Basé sur Node.js, React et GraphQL, permettant aux développeurs d'étendre la vitrine et l'administration avec la même chaîne d'outils qu'ils utilisent déjà au quotidien.
Rendu côté serveur
La vitrine React SSR offre un premier affichage rapide et un HTML optimisé pour le SEO prêt à l'emploi, avec une hydratation côté client pour une navigation de type application.
Catalogue et stock
Gérer les produits, les variantes, les attributs, les catégories et le stock depuis une interface d'administration unique, avec l'édition en masse et l'importation CSV.
Panier et paiement
Paiement personnalisable sur une seule page, prenant en charge les commandes d'invités, les codes de réduction, les règles d'expédition et plusieurs zones fiscales.
Système d'extension
L'API de module TypeScript de premier ordre et le système de crochets facilitent l'ajout de fournisseurs de paiement personnalisés, de thèmes ou de logique métier sans forker le cœur.
Back-end PostgreSQL
Toutes les données de catalogue, de client et de commande résident dans PostgreSQL — facile à sauvegarder, à répliquer et à interroger directement pour les rapports ou les migrations.
Pourquoi exécuter EverShop avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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