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Plateforme e-commerce open source moderne construite avec Node.js, React et GraphQL pour des boutiques en ligne rapides et personnalisables.

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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec EverShop ?

EverShop est une plateforme e-commerce moderne et open source, basée sur Node.js, React et GraphQL. Contrairement aux plateformes e-commerce héritées basées sur PHP, EverShop est conçu autour d'une vitrine React rendue côté serveur, d'un système d'extension basé sur les graphes et d'une persistance PostgreSQL — offrant aux développeurs une boîte à outils familière et aux acheteurs une expérience rapide, semblable à celle d'une application.

L'auto-hébergement d'EverShop sur votre VPS maintient les données des marchands, les dossiers clients et l'historique des commandes sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par transaction ni commissions de plateforme. Le catalogue, le thème, les intégrations de paiement et les règles d'expédition sont tous configurables via l'interface utilisateur d'administration, tandis que les développeurs peuvent étendre la plateforme avec des modules TypeScript de première classe.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de EverShop

Pile JS moderne

Basé sur Node.js, React et GraphQL, permettant aux développeurs d'étendre la vitrine et l'administration avec la même chaîne d'outils qu'ils utilisent déjà au quotidien.

Rendu côté serveur

La vitrine React SSR offre un premier affichage rapide et un HTML optimisé pour le SEO prêt à l'emploi, avec une hydratation côté client pour une navigation de type application.

Catalogue et stock

Gérer les produits, les variantes, les attributs, les catégories et le stock depuis une interface d'administration unique, avec l'édition en masse et l'importation CSV.

Panier et paiement

Paiement personnalisable sur une seule page, prenant en charge les commandes d'invités, les codes de réduction, les règles d'expédition et plusieurs zones fiscales.

Système d'extension

L'API de module TypeScript de premier ordre et le système de crochets facilitent l'ajout de fournisseurs de paiement personnalisés, de thèmes ou de logique métier sans forker le cœur.

Back-end PostgreSQL

Toutes les données de catalogue, de client et de commande résident dans PostgreSQL — facile à sauvegarder, à répliquer et à interroger directement pour les rapports ou les migrations.

Pourquoi exécuter EverShop avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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