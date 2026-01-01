Déployez FOSSBilling en un clic.
Plateforme open source de facturation et de gestion de clients pour les hébergeurs web, les agences et les freelancers.
Choisissez un pack VPS pour FOSSBilling
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FOSSBilling ?
FOSSBilling est un système de facturation et de gestion de clients gratuit et open-source conçu pour les entreprises d'hébergement web, les agences et les freelances qui ont besoin d'une alternative professionnelle auto-hébergée aux abonnements coûteux de logiciels de facturation. Il offre un portail client complet où les clients peuvent gérer leurs services, soumettre des tickets d'assistance, payer des factures et consulter l'historique de leurs commandes — le tout à partir d'une seule interface personnalisée.
L'auto-hébergement de FOSSBilling maintient toutes les données clients, les enregistrements de paiement et l'historique de facturation sous votre contrôle direct, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme prend en charge plusieurs passerelles de paiement, la facturation récurrente automatisée et un système d'extension modulaire qui vous permet de l'adapter précisément à vos flux de travail métier.
Fonctionnalités clés de FOSSBilling
Facturation récurrente automatisée
Configurez des produits d'abonnement qui facturent automatiquement les clients selon votre cycle de facturation défini, réduisant le travail manuel et garantissant une collecte de revenus prévisible.
Tickets de support intégrés
Un centre d'assistance intégré permet aux clients d'ouvrir et de suivre des tickets d'assistance directement au sein de leur portail, regroupant ainsi la communication de facturation et d'assistance en un seul endroit.
Plusieurs passerelles de paiement
Connectez PayPal, Stripe et des dizaines d'autres processeurs de paiement afin que les clients puissent payer leurs factures de la manière qui leur convient le mieux.
Portail client en libre-service
Les clients peuvent gérer leurs propres services, télécharger des factures, mettre à jour leurs coordonnées et surveiller l'état de leur compte sans vous contacter.
Gestion des commandes et des produits
Définir des produits configurables et des paliers tarifaires, gérer les mises à niveau et les déclassements, et automatiser les hooks de provisionnement via le système de modules extensible.
Automatisation cron intégrée
L'image Docker officielle exécute automatiquement le cron de FOSSBilling toutes les cinq minutes, ainsi les factures sont générées et les abonnements renouvelés sans aucune planification manuelle.
Pourquoi exécuter FOSSBilling avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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