Déployez AureusERP en un clic.
Plateforme ERP open source pour les PME couvrant la finance, les RH, la gestion des stocks, les ventes et le CRM au sein d'un système unifié.
Choisissez un pack VPS pour AureusERP
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AureusERP ?
AureusERP est une plateforme moderne et open-source de planification des ressources d'entreprise (ERP) basée sur Laravel 11 et FilamentPHP 3. Elle regroupe la finance, les ressources humaines, la gestion des stocks, les ventes et la gestion de la relation client au sein d'une interface unique et cohérente — éliminant le besoin de feuilles de calcul déconnectées et d'outils séparés.
L'auto-hébergement d'AureusERP sur votre propre VPS place les données de votre entreprise entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec plus de 10 000 étoiles GitHub et un développement quotidien actif, elle offre une alternative open-source crédible aux suites ERP payantes comme Odoo ou SAP Business One.
Fonctionnalités clés de AureusERP
Module de finance intégré
Gérer les comptes fournisseurs et clients, les journaux, les factures et les rapports financiers depuis un tableau de bord unifié unique.
RH et Paie
Suivez les employés, les contrats, les présences et les demandes de congé sans avoir à basculer entre différents outils RH.
Gestion des stocks
Surveillez les niveaux de stock, les entrepôts, les bons de commande et les mouvements de produits en temps réel afin d'éviter les ruptures de stock et le surstockage.
CRM et Pipeline de ventes
Gérer les prospects, les opportunités et les comptes clients via une vue pipeline connectée directement à la facturation et au traitement des commandes.
FilamentPHP Admin UI
L'interface d'administration propre et rapide, basée sur FilamentPHP 3, confère à chaque module une apparence et une convivialité cohérentes, sans configuration supplémentaire.
Pourquoi exécuter AureusERP avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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