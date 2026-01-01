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Plateforme de suivi des erreurs auto-hébergée pour surveiller les exceptions d'application avec un contrôle total sur les données de débogage sensibles.

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4 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec BugSink ?

BugSink est une plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée qui capture, regroupe et met en évidence les exceptions d'application sur l'ensemble de vos services en temps réel. Conçue avec Django et Python, elle fournit les traces de pile, le contexte d'erreur et la déduplication dont les équipes de développement ont besoin pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes — sans envoyer d'informations de débogage sensibles à un service tiers.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS élimine la tarification basée sur le volume d'erreurs, supprime les préoccupations concernant la résidence des données pour les industries réglementées, et vous permet d'intégrer le suivi d'erreurs directement à votre infrastructure existante. Ce déploiement associe BugSink à MySQL pour un stockage d'erreurs durable et crée automatiquement un utilisateur administrateur au premier démarrage.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de BugSink

Regroupement automatique des erreurs

Déduplique et regroupe les exceptions similaires afin que votre équipe voie un problème exploitable au lieu de milliers d'alertes identiques inondant le tableau de bord.

Traces de pile détaillées

Capture les traces de pile complètes avec le contexte source et l'état des variables au moment de chaque erreur, ce qui donne aux développeurs tout ce dont ils ont besoin pour reproduire et corriger les bogues.

Prise en charge de SDK multilingues

S'intègre avec les SDK populaires à travers plusieurs langages de programmation et frameworks afin que vous puissiez centraliser les erreurs de tous vos services en un seul endroit.

Notifications en temps réel

Les alertes se déclenchent dès que de nouveaux types d'erreurs sont détectés, permettant aux équipes de réagir avant que les problèmes ne s'aggravent et n'affectent davantage d'utilisateurs.

Souveraineté complète des données

Toutes les données d'erreur, les traces de pile et le contexte utilisateur restent sur votre VPS, répondant aux exigences de conformité et empêchant les informations sensibles de quitter votre infrastructure.

Pourquoi exécuter BugSink avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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