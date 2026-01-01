Déployez BugSink en 1 clic.
Plateforme de suivi des erreurs auto-hébergée pour surveiller les exceptions d'application avec un contrôle total sur les données de débogage sensibles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec BugSink ?
BugSink est une plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée qui capture, regroupe et met en évidence les exceptions d'application sur l'ensemble de vos services en temps réel. Conçue avec Django et Python, elle fournit les traces de pile, le contexte d'erreur et la déduplication dont les équipes de développement ont besoin pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes — sans envoyer d'informations de débogage sensibles à un service tiers.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS élimine la tarification basée sur le volume d'erreurs, supprime les préoccupations concernant la résidence des données pour les industries réglementées, et vous permet d'intégrer le suivi d'erreurs directement à votre infrastructure existante. Ce déploiement associe BugSink à MySQL pour un stockage d'erreurs durable et crée automatiquement un utilisateur administrateur au premier démarrage.
Fonctionnalités clés de BugSink
Regroupement automatique des erreurs
Déduplique et regroupe les exceptions similaires afin que votre équipe voie un problème exploitable au lieu de milliers d'alertes identiques inondant le tableau de bord.
Traces de pile détaillées
Capture les traces de pile complètes avec le contexte source et l'état des variables au moment de chaque erreur, ce qui donne aux développeurs tout ce dont ils ont besoin pour reproduire et corriger les bogues.
Prise en charge de SDK multilingues
S'intègre avec les SDK populaires à travers plusieurs langages de programmation et frameworks afin que vous puissiez centraliser les erreurs de tous vos services en un seul endroit.
Notifications en temps réel
Les alertes se déclenchent dès que de nouveaux types d'erreurs sont détectés, permettant aux équipes de réagir avant que les problèmes ne s'aggravent et n'affectent davantage d'utilisateurs.
Souveraineté complète des données
Toutes les données d'erreur, les traces de pile et le contexte utilisateur restent sur votre VPS, répondant aux exigences de conformité et empêchant les informations sensibles de quitter votre infrastructure.
Pourquoi exécuter BugSink avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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