ThinkDashboard est un tableau de bord de favoris minimaliste et auto-hébergé, développé en Go et en JavaScript pur, pour les personnes qui souhaitent une page de démarrage de navigateur rapide sans l'encombrement des tableaux de bord homelab typiques. Les favoris sont regroupés par catégories, organisés sur plusieurs pages et présentés via une interface épurée axée sur le texte qui se charge instantanément sur ordinateur de bureau et mobile.

Chaque favori peut se voir attribuer un raccourci clavier, ainsi, ouvrir une destination fréquente est aussi rapide que d'appuyer sur une touche — pas de souris, pas de menu déroulant de recherche, pas d'extensions tierces. Toutes les données résident dans des fichiers JSON sur un volume persistant, ce qui rend les sauvegardes triviales et conserve votre collection de favoris entièrement sur votre propre VPS au lieu d'un service de favoris hébergé.