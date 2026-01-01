Déployez ThinkDashboard en un clic.
Tableau de bord de favoris léger et auto-hébergé avec des raccourcis clavier et une interface textuelle minimaliste.
Choisissez un pack VPS pour ThinkDashboard
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ThinkDashboard ?
ThinkDashboard est un tableau de bord de favoris minimaliste et auto-hébergé, développé en Go et en JavaScript pur, pour les personnes qui souhaitent une page de démarrage de navigateur rapide sans l'encombrement des tableaux de bord homelab typiques. Les favoris sont regroupés par catégories, organisés sur plusieurs pages et présentés via une interface épurée axée sur le texte qui se charge instantanément sur ordinateur de bureau et mobile.
Chaque favori peut se voir attribuer un raccourci clavier, ainsi, ouvrir une destination fréquente est aussi rapide que d'appuyer sur une touche — pas de souris, pas de menu déroulant de recherche, pas d'extensions tierces. Toutes les données résident dans des fichiers JSON sur un volume persistant, ce qui rend les sauvegardes triviales et conserve votre collection de favoris entièrement sur votre propre VPS au lieu d'un service de favoris hébergé.
Fonctionnalités clés de ThinkDashboard
Raccourcis clavier
Attribuez une touche à n'importe quel marque-page et ouvrez-le instantanément depuis le tableau de bord sans toucher la souris.
UI texte minimaliste
Une interface textuelle épurée maintient l'attention sur vos liens plutôt que sur les widgets, les panneaux météo ou les tuiles de service.
Marque-pages classés
Organisez les liens en catégories personnalisées réparties sur plusieurs pages du tableau de bord pour une séparation claire des contextes.
Personnalisation du thème
Basculez entre les thèmes sombres et clairs ou créez des variantes de couleurs personnalisées illimitées directement depuis la page de configuration.
Stockage de fichiers JSON
Tous les marque-pages, pages et paramètres sont stockés sous forme de fichiers JSON simples sur un volume persistant pour faciliter les sauvegardes et le contrôle de version.
Design adaptatif
La mise en page s'adapte aux téléphones et aux tablettes, de sorte que votre page d'accueil est tout aussi rapide à utiliser, même loin de votre ordinateur de bureau.
Pourquoi exécuter ThinkDashboard avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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