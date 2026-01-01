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Base de données de séries temporelles pour l'IoT industriel, offrant une ingestion à haut débit, des requêtes en moins d'une seconde et une compression ultra-élevée en périphérie.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache IoTDB ?

Apache IoTDB est une base de données de séries temporelles spécialement conçue pour l'Internet des Objets, élaborée dès le départ pour les charges de travail IoT industrielles où des milliards de points de données arrivent chaque jour depuis des millions de capteurs. Son format TsFile léger et colonnaire atteint des taux de compression que les bases de données relationnelles typiques ne peuvent pas égaler, tandis que les requêtes analytiques en moins d'une seconde et un schéma de dispositif arborescent modélisent la manière dont les équipements industriels réels sont structurés.

L'auto-hébergement d'Apache IoTDB sur votre VPS offre aux projets de fabrication, d'énergie, de transport et de villes intelligentes un backend de télémétrie privé qui s'intègre nativement avec Grafana, Spark, Flink, Kafka et MQTT — sans payer de frais par métrique et sans envoyer les données des capteurs à des clouds tiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache IoTDB

Stockage colonnaire TsFile

Un format de stockage en colonnes conçu spécifiquement et optimisé pour les données de séries chronologiques offre des taux de compression allant jusqu'à 20:1 par rapport aux bases de données traditionnelles.

Ingestion à haut débit

Gère des millions d'écritures par seconde provenant d'appareils IoT à faible consommation en utilisant un arbre de fusion structuré en journal, conçu pour les charges de travail à forte écriture.

Schéma de dispositif arborescent

Le modèle de chemin hiérarchique reflète la façon dont les usines et les flottes organisent les capteurs, avec des caractères génériques flous pour les requêtes d'agrégation inter-appareils.

Prise en charge native du protocole

L'ingestion JDBC, Thrift RPC, REST API V2 et MQTT permet à tout appareil, tableau de bord ou outil d'analyse de se connecter sans adaptateurs personnalisés.

Grafana et Spark prêts

Les connecteurs officiels pour Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka et Hadoop transforment IoTDB en un backend de séries temporelles prêt à l'emploi pour les pipelines existants.

Pourquoi exécuter Apache IoTDB avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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