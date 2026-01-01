Speaches est un serveur audio compatible avec l'API OpenAI qui apporte une reconnaissance vocale et une synthèse vocale de pointe à votre propre infrastructure. Basé sur faster-whisper pour la transcription et Kokoro/Piper pour la synthèse vocale, il expose les mêmes points de terminaison que l'API audio d'OpenAI — ainsi, tout outil, SDK ou intégration existant qui fonctionne avec OpenAI fonctionnera avec Speaches prêt à l'emploi.

L'auto-hébergement de Speaches signifie que vos données audio ne quittent jamais vos serveurs, il n'y a pas de frais de transcription à la minute, et vous gardez le contrôle total sur les modèles qui s'exécutent et la manière dont les ressources sont allouées. Les modèles sont chargés à la demande et déchargés automatiquement après inactivité, maintenant une faible consommation de mémoire sur un VPS standard.