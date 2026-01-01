Déployez Speaches avec une installation en un clic.
Serveur de reconnaissance et de synthèse vocale compatible OpenAI que vous pouvez auto-héberger et exécuter entièrement sur votre propre VPS.
Choisissez un pack VPS pour Speaches
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Speaches ?
Speaches est un serveur audio compatible avec l'API OpenAI qui apporte une reconnaissance vocale et une synthèse vocale de pointe à votre propre infrastructure. Basé sur faster-whisper pour la transcription et Kokoro/Piper pour la synthèse vocale, il expose les mêmes points de terminaison que l'API audio d'OpenAI — ainsi, tout outil, SDK ou intégration existant qui fonctionne avec OpenAI fonctionnera avec Speaches prêt à l'emploi.
L'auto-hébergement de Speaches signifie que vos données audio ne quittent jamais vos serveurs, il n'y a pas de frais de transcription à la minute, et vous gardez le contrôle total sur les modèles qui s'exécutent et la manière dont les ressources sont allouées. Les modèles sont chargés à la demande et déchargés automatiquement après inactivité, maintenant une faible consommation de mémoire sur un VPS standard.
Fonctionnalités clés de Speaches
Compatible avec l'API OpenAI
Implémente la spécification de l'API Audio d'OpenAI — insérez votre URL auto-hébergée et vos intégrations OpenAI existantes continuent de fonctionner sans modification de code.
Transcription vocale
Propulsé par faster-whisper, prenant en charge la transcription multilingue avec diffusion en temps réel via les Server-Sent Events.
Synthèse vocale
Générez une voix naturelle en utilisant les modèles Kokoro (classé n°1 dans la TTS Arena) et Piper, entièrement sur l'appareil.
Chargement de modèle dynamique
Les modèles se chargent automatiquement à la première requête et se déchargent après une période d'inactivité configurable, ainsi vous n'utilisez la mémoire que lorsque vous en avez besoin.
Interface utilisateur web intégrée
L'interface Gradio vous permet de tester la transcription et la synthèse directement dans votre navigateur sans aucun outil supplémentaire.
Authentification par clé API
Optionnellement, protégez tous les points de terminaison API avec une seule clé API tout en gardant la documentation interactive accessible publiquement.
Pourquoi exécuter Speaches avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.