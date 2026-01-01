pretix est une plateforme de billetterie open source riche en fonctionnalités, conçue spécifiquement pour les organisateurs d'événements qui souhaitent vendre des billets sans payer de frais par billet à des services commerciaux comme Eventbrite ou Ticketmaster. Développée et maintenue par pretix GmbH en Allemagne, elle alimente des milliers d'événements dans le monde entier — des petits ateliers aux grandes conférences et festivals — et est conçue pour gérer les moments de forte affluence lors des ventes sans s'effondrer.

L'auto-hébergement de pretix sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des données des participants, de la configuration des paiements et des revenus. Au lieu de céder un pourcentage de chaque billet à une passerelle tierce, vous payez des frais d'hébergement fixes — et vous restez entièrement conforme au RGPD en conservant les données personnelles au sein de l'infrastructure que vous gérez.