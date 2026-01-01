Jusqu'à 69 % de réduction sur pretix

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Plateforme de vente de billets open source pour les conférences, les festivals, les ateliers et tout événement avec un billet physique ou numérique.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
7,79/mois
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Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec pretix ?

pretix est une plateforme de billetterie open source riche en fonctionnalités, conçue spécifiquement pour les organisateurs d'événements qui souhaitent vendre des billets sans payer de frais par billet à des services commerciaux comme Eventbrite ou Ticketmaster. Développée et maintenue par pretix GmbH en Allemagne, elle alimente des milliers d'événements dans le monde entier — des petits ateliers aux grandes conférences et festivals — et est conçue pour gérer les moments de forte affluence lors des ventes sans s'effondrer.

L'auto-hébergement de pretix sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des données des participants, de la configuration des paiements et des revenus. Au lieu de céder un pourcentage de chaque billet à une passerelle tierce, vous payez des frais d'hébergement fixes — et vous restez entièrement conforme au RGPD en conservant les données personnelles au sein de l'infrastructure que vous gérez.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de pretix

Ventes de billets flexibles

Vendez des billets payants, gratuits et avec dons, avec des quotas, des bons, la sélection de sièges et une disponibilité basée sur le temps, pour plusieurs événements depuis une seule boutique.

Paiements intégrés

Intégrations natives avec Stripe, PayPal, SEPA, le virement bancaire et de nombreuses autres passerelles — aucun marché de plugins tiers n'est requis.

Plans de salle

Sélection visuelle interactive des sièges avec catégories, différenciation des prix et sièges accessibles pour les théâtres, salles et stades.

Enregistrement sur place

Les applications compagnons de scanner mobiles et de bureau valident les billets à code QR à l'entrée, y compris en mode hors ligne pour les lieux à faible connectivité.

Boutiques multi-langues

Proposez des billetteries localisées dans plus de 30 langues avec des e-mails traduits, des mises en page de billets et des parcours de paiement prêts à l'emploi.

REST API & Webhooks

Intégrer pretix avec les CRM, les systèmes comptables et l'impression de badges via une API REST documentée et des webhooks événementiels.

Pourquoi exécuter pretix avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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