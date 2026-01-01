Déployez ByteStash : installation en un clic.
Gestionnaire d'extraits de code auto-hébergé avec coloration syntaxique, recherche plein texte et SSO optionnel pour les développeurs et les équipes.
Choisissez un pack VPS pour ByteStash
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ByteStash ?
ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une seule bibliothèque consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide et de partager publiquement des extraits sans exiger de comptes des destinataires.
Contrairement aux outils de snippets basés sur le cloud, ByteStash fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Il est livré avec une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect facultative, ce qui le rend tout aussi adapté aux développeurs solo qu'aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.
Fonctionnalités clés de ByteStash
Coloration syntaxique
Prend en charge des dizaines de langages de programmation afin que chaque extrait soit rendu avec une coloration syntaxique précise et lisible.
Recherche plein texte
Recherchez et filtrez l'intégralité de votre bibliothèque d'extraits par langue, mot-clé ou balise afin de trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes.
Partage public
Partagez des extraits individuels ou des collections via des liens publics — les destinataires n'ont pas besoin d'un compte pour les consulter.
Accès à l'API REST
Une API CRUD complète avec une documentation Swagger intégrée vous permet d'intégrer la récupération d'extraits dans des scripts, des éditeurs ou des pipelines CI.
Intégration SSO
Connectez n'importe quel fournisseur OpenID Connect pour activer l'authentification unique pour les équipes utilisant déjà la gestion centralisée des identités.
Pourquoi exécuter ByteStash avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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