ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une seule bibliothèque consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide et de partager publiquement des extraits sans exiger de comptes des destinataires.

Contrairement aux outils de snippets basés sur le cloud, ByteStash fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Il est livré avec une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect facultative, ce qui le rend tout aussi adapté aux développeurs solo qu'aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.