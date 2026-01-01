Déployez Kutt en un clic.
Raccourcisseur d'URL open source moderne avec des domaines personnalisés, l'analyse des clics et une API REST complète.
Choisissez un pack VPS pour Kutt
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kutt ?
Kutt est un raccourcisseur d'URL auto-hébergé qui vous donne un contrôle total sur vos liens courts, vos données analytiques et l'accès des utilisateurs. Créez des URL courtes personnalisées sur votre propre domaine, suivez les statistiques de clics par lien et gérez tout via une interface d'administration épurée — sans envoyer de données à des services commerciaux comme Bitly ou TinyURL.
Au-delà du simple raccourcissement, Kutt vous permet de protéger les liens par mot de passe, de définir des dates d'expiration automatiques et de gérer les utilisateurs enregistrés. Une API REST complète et des extensions de navigateur pour Chrome et Firefox facilitent l'intégration de la création de liens dans les flux de travail existants. L'auto-hébergement signifie que vos données de liens restent privées et que vous ne payez aucun frais par clic.
Fonctionnalités clés de Kutt
Prise en charge des noms de domaine personnalisés
Proposez des liens courts depuis votre propre domaine de marque afin que chaque URL que vous partagez renforce votre identité plutôt que celle d'un service tiers.
Statistiques par lien
Suivez les clics, les sources de trafic, les pays et les appareils pour chaque lien raccourci afin de mesurer la portée et les performances de la campagne.
Liens protégés par mot de passe
Ajoutez un mot de passe facultatif à n'importe quel lien afin que seules les personnes disposant du mot de passe puissent accéder à l'URL de destination.
Expiration du lien
Définissez une date d'expiration automatique pour n'importe quel lien et il cesse de fonctionner sans aucune intervention manuelle — utile pour les campagnes à durée limitée.
REST API
Créer, gérer et supprimer des liens par programmation via une API complète, facilitant ainsi l'intégration de Kutt dans vos applications et pipelines.
Gestion des utilisateurs
Le panneau d'administration vous permet de gérer les utilisateurs enregistrés et tous les liens du système, avec l'inscription et l'accès anonyme désactivés par défaut.
Pourquoi exécuter Kutt avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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