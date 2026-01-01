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Raccourcisseur d'URL open source moderne avec des domaines personnalisés, l'analyse des clics et une API REST complète.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99
21,99/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Kutt ?

Kutt est un raccourcisseur d'URL auto-hébergé qui vous donne un contrôle total sur vos liens courts, vos données analytiques et l'accès des utilisateurs. Créez des URL courtes personnalisées sur votre propre domaine, suivez les statistiques de clics par lien et gérez tout via une interface d'administration épurée — sans envoyer de données à des services commerciaux comme Bitly ou TinyURL.

Au-delà du simple raccourcissement, Kutt vous permet de protéger les liens par mot de passe, de définir des dates d'expiration automatiques et de gérer les utilisateurs enregistrés. Une API REST complète et des extensions de navigateur pour Chrome et Firefox facilitent l'intégration de la création de liens dans les flux de travail existants. L'auto-hébergement signifie que vos données de liens restent privées et que vous ne payez aucun frais par clic.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Kutt

Prise en charge des noms de domaine personnalisés

Proposez des liens courts depuis votre propre domaine de marque afin que chaque URL que vous partagez renforce votre identité plutôt que celle d'un service tiers.

Statistiques par lien

Suivez les clics, les sources de trafic, les pays et les appareils pour chaque lien raccourci afin de mesurer la portée et les performances de la campagne.

Liens protégés par mot de passe

Ajoutez un mot de passe facultatif à n'importe quel lien afin que seules les personnes disposant du mot de passe puissent accéder à l'URL de destination.

Expiration du lien

Définissez une date d'expiration automatique pour n'importe quel lien et il cesse de fonctionner sans aucune intervention manuelle — utile pour les campagnes à durée limitée.

REST API

Créer, gérer et supprimer des liens par programmation via une API complète, facilitant ainsi l'intégration de Kutt dans vos applications et pipelines.

Gestion des utilisateurs

Le panneau d'administration vous permet de gérer les utilisateurs enregistrés et tous les liens du système, avec l'inscription et l'accès anonyme désactivés par défaut.

Pourquoi exécuter Kutt avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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