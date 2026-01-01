Déployer CommaFeed en un clic.
Lecteur RSS personnel auto-hébergé inspiré de Google Reader, avec des raccourcis clavier, des applications mobiles et une mise en page épurée à trois volets.
Choisissez un pack VPS pour CommaFeed
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec CommaFeed ?
CommaFeed est un lecteur RSS personnel rapide et léger, explicitement calqué sur l'interface utilisateur originale de Google Reader — avec une disposition à trois volets, des raccourcis clavier, un marquage instantané des flux, l'importation/exportation OPML, et une priorité donnée à la vitesse plutôt qu'à l'abondance de fonctionnalités. Il est écrit en Java/Quarkus, s'exécute comme un seul binaire autonome et stocke tout dans une base de données H2 embarquée, de sorte que l'ensemble du déploiement est un conteneur plus un volume.
L'auto-hébergement de CommaFeed sur votre VPS maintient vos abonnements, votre état de lecture et vos articles favoris sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un lecteur de flux SaaS. Les applications natives Android et iOS se connectent directement à votre instance via l'API, l'OPML vous permet de migrer librement entre les lecteurs de flux, et le planificateur intégré actualise les flux en arrière-plan sans travailleurs externes.
Fonctionnalités clés de CommaFeed
Interface utilisateur de Google Reader
Interface à trois panneaux avec une liste de flux, une liste d'articles et une vue de lecture — ainsi que des raccourcis clavier complets (j/k/v/m) pour une navigation rapide que les utilisateurs de longue date de RSS reconnaissent instantanément.
Importation/exportation OPML
Migrez vos abonnements via le format OPML standard, afin de conserver la maîtrise de vos habitudes de lecture et de pouvoir changer de lecteur à tout moment.
Applications mobiles natives
Les applications compagnons gratuites Android et iOS se connectent à votre instance auto-hébergée via l'API pour lire en déplacement sans exposer les données à un tiers.
Base de données H2 embarquée
Une base de données H2 monofichier ne nécessite pas de serveur de base de données distinct — sauvegardez-la en copiant un dossier, restaurez-la en le remettant en place.
Actualisation du flux en arrière-plan
Le planificateur intégré actualise des milliers de flux en arrière-plan avec des intervalles adaptatifs, sans Celery ni travailleurs externes requis.
Pourquoi exécuter CommaFeed avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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