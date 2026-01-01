Déployez Anki Sync Server Enhanced en un clic.
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec des comptes multi-utilisateurs, des sauvegardes automatisées et un tableau de bord web intégré.
Choisissez un pack VPS pour Anki Sync Server Enhanced
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Anki Sync Server Enhanced ?
Anki Sync Server Enhanced est une image Docker prête pour la production qui héberge le protocole de synchronisation officiel d'Anki sur votre propre VPS, vous permettant de synchroniser des paquets de cartes mémoire entre les versions de bureau, AnkiDroid et AnkiMobile sans dépendre d'AnkiWeb. Il est construit à partir de la source officielle d'Anki et suit automatiquement chaque nouvelle version en amont.
L'auto-hébergement garde chaque carte, l'historique de révision et les fichiers multimédias sous votre contrôle. La prise en charge multi-utilisateur, les sauvegardes planifiées avec téléchargement S3 optionnel, les métriques Prometheus, fail2ban, la limitation de débit et un tableau de bord d'état sont livrés dans un seul conteneur — aucune base de données séparée ou service externe n'est requis.
Fonctionnalités clés de Anki Sync Server Enhanced
Synchronisation multi-utilisateur
Hébergez jusqu'à 99 apprenants indépendants sur un seul VPS, chacun avec ses propres identifiants et un stockage de collections isolé.
Sauvegardes automatisées
Archives quotidiennes de l'intégralité de la collection avec une rétention configurable et un téléversement optionnel vers S3, MinIO ou Garage pour des copies hors site.
Tableau de bord intégré
L'interface web affiche l'état du serveur, la taille des données par utilisateur, les dernières synchronisations, l'historique des sauvegardes et les journaux en direct en un coup d'œil.
Métriques Prometheus
Expose les opérations de synchronisation, les taux de réussite d'authentification, le volume de données et la disponibilité pour les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.
Sécurité renforcée
L'intégration Fail2ban, la limitation du taux de requêtes et la prise en charge des mots de passe hachés protègent votre point d'accès contre les attaques par force brute.
Pourquoi exécuter Anki Sync Server Enhanced avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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