Jusqu'à 69 % de réduction sur Anki Sync Server Enhanced

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Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec des comptes multi-utilisateurs, des sauvegardes automatisées et un tableau de bord web intégré.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
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69 % de réduction
KVM 1
17,49 
5,49  /mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49 
7,99  /mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Anki Sync Server Enhanced ?

Anki Sync Server Enhanced est une image Docker prête pour la production qui héberge le protocole de synchronisation officiel d'Anki sur votre propre VPS, vous permettant de synchroniser des paquets de cartes mémoire entre les versions de bureau, AnkiDroid et AnkiMobile sans dépendre d'AnkiWeb. Il est construit à partir de la source officielle d'Anki et suit automatiquement chaque nouvelle version en amont.

L'auto-hébergement garde chaque carte, l'historique de révision et les fichiers multimédias sous votre contrôle. La prise en charge multi-utilisateur, les sauvegardes planifiées avec téléchargement S3 optionnel, les métriques Prometheus, fail2ban, la limitation de débit et un tableau de bord d'état sont livrés dans un seul conteneur — aucune base de données séparée ou service externe n'est requis.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Anki Sync Server Enhanced

Synchronisation multi-utilisateur

Hébergez jusqu'à 99 apprenants indépendants sur un seul VPS, chacun avec ses propres identifiants et un stockage de collections isolé.

Sauvegardes automatisées

Archives quotidiennes de l'intégralité de la collection avec une rétention configurable et un téléversement optionnel vers S3, MinIO ou Garage pour des copies hors site.

Tableau de bord intégré

L'interface web affiche l'état du serveur, la taille des données par utilisateur, les dernières synchronisations, l'historique des sauvegardes et les journaux en direct en un coup d'œil.

Métriques Prometheus

Expose les opérations de synchronisation, les taux de réussite d'authentification, le volume de données et la disponibilité pour les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.

Sécurité renforcée

L'intégration Fail2ban, la limitation du taux de requêtes et la prise en charge des mots de passe hachés protègent votre point d'accès contre les attaques par force brute.

Pourquoi exécuter Anki Sync Server Enhanced avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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