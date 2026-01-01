Déployez Defguard : installation en un clic.
Gestion des accès Zero Trust open source avec authentification multifacteur WireGuard native et OpenID Connect intégré.
Choisissez un pack VPS pour Defguard
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Defguard ?
Defguard est une plateforme de gestion d'accès Zero Trust de niveau entreprise, construite autour de WireGuard, la seule solution qui ajoute une authentification multifacteur réelle directement au tunnel VPN plutôt que d'envelopper une passerelle d'application distincte autour de celui-ci. Le composant central inclus dans ce modèle exécute l'interface web de gestion, le fournisseur d'identité OpenID Connect, l'inscription des utilisateurs, la configuration des ACL et le plan de contrôle gRPC qui pilote les passerelles distantes et les clients de bureau.
L'auto-hébergement de Defguard sur votre propre VPS maintient les répertoires d'utilisateurs, les clés matérielles, les journaux d'audit et les clés de signature OpenID entièrement sous votre contrôle. Ajoutez des nœuds de passerelle Defguard n'importe où sur votre réseau pour terminer les tunnels WireGuard, tandis que le cœur reste la source unique de vérité pour l'identité, les appareils et les politiques d'accès.
Fonctionnalités clés de Defguard
WireGuard avec MFA
Imposer des seconds facteurs TOTP, e-mail ou par clé matérielle directement sur chaque connexion WireGuard plutôt que de s'appuyer sur une passerelle d'accès séparée.
OpenID Connect intégré
Un fournisseur d'identité OIDC intégré permet à Defguard d'émettre des jetons SSO pour vos autres applications sans déployer Keycloak ou un IdP tiers.
Inscription d'utilisateur à distance
Intégrez de nouveaux utilisateurs avec un flux d'inscription guidé qui définit les mots de passe, provisionne les appareils et configure automatiquement le client de bureau.
ACL et règles de pare-feu
Définir la segmentation du réseau et les politiques d'accès par utilisateur qui se propagent en temps réel vers les passerelles Linux et FreeBSD/OPNsense.
Synchronisation LDAP et AD
La synchronisation bidirectionnelle avec Active Directory et LDAP maintient la cohérence des utilisateurs, des groupes et des appartenances aux groupes entre les systèmes.
Provisionnement YubiKey
Provisionner les clés matérielles Yubico pour SSH, GPG et OpenPGP directement depuis la console de gestion Defguard.
Pourquoi exécuter Defguard avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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