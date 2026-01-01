Jusqu'à 69 % de réduction sur Roundcube

Client webmail IMAP basé sur navigateur avec une interface de type bureau pour la lecture, l'écriture et l'organisation des e-mails.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Roundcube ?

Roundcube est un client webmail open source de longue date, utilisé par les hébergeurs, les universités et les auto-hébergeurs pour offrir à toute boîte aux lettres IMAP une interface web rapide et moderne. Il se connecte à vos serveurs IMAP et SMTP existants — ce n'est pas un serveur de messagerie en soi — ce qui signifie que vous conservez votre fournisseur de boîte aux lettres actuel tout en bénéficiant d'une interface front-end soignée et personnalisable avec gestion des dossiers par glisser-déposer, conversations thématiques, contacts et un système de plugins.

L'auto-hébergement de Roundcube sur votre propre VPS permet de conserver les sessions webmail, les carnets d'adresses et les préférences utilisateur sur une infrastructure que vous contrôlez, à l'abri des services webmail tiers qui profilent le trafic ou limitent les fonctionnalités du compte.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Roundcube

Client de messagerie web IMAP

Se connecte à n'importe quel serveur IMAP et SMTP afin que vous puissiez utiliser Roundcube comme interface pour une boîte aux lettres existante sans migrer de comptes.

Habillage réactif élastique

L'interface Elastic par défaut s'adapte aux écrans d'ordinateurs de bureau, de tablettes et de téléphones, offrant une expérience native sur tous les appareils.

Carnet d'adresses intégré

Gérez les contacts personnels et partagés, les groupes de contacts et les annuaires LDAP parallèlement à vos messages sans quitter la boîte de réception.

Écosystème de plugins

Étendez les fonctionnalités grâce à des extensions pour les filtres managesieve, l'authentification à deux facteurs, les calendriers, le chiffrement, et plus encore.

Conversations en fil de discussion

Regroupez les messages associés en fils de conversation avec une recherche en texte intégral et des filtres rapides afin de gérer efficacement les boîtes de réception très sollicitées.

Support multi-langues

Livré avec des traductions dans plus de 70 langues et prend en charge les préférences de langue et de fuseau horaire par utilisateur dès l'installation.

Pourquoi exécuter Roundcube avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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