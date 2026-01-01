Emby est un serveur multimédia personnel complet qui rassemble toute votre collection multimédia — films, séries TV, musique et photos — sur une seule plateforme unifiée. Il convertit et diffuse automatiquement le contenu vers n'importe quel appareil, avec un transcodage en temps réel assurant une lecture fluide quelles que soient les capacités du client ou les conditions du réseau.

Héberger Emby sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7, des débits montants de niveau entreprise pour le streaming à distance, et des ressources de transcodage dédiées pour plusieurs spectateurs simultanés. Votre bibliothèque multimédia et vos métadonnées restent entièrement sous votre contrôle, sans niveaux d'abonnement limitant la lecture ou le stockage.