Déployez Emby avec une installation en un clic.
Serveur multimédia personnel qui organise et diffuse vos vidéos, votre musique et vos photos vers n'importe quel appareil, depuis n'importe où.
Choisissez un pack VPS pour Emby
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Emby ?
Emby est un serveur multimédia personnel complet qui rassemble toute votre collection multimédia — films, séries TV, musique et photos — sur une seule plateforme unifiée. Il convertit et diffuse automatiquement le contenu vers n'importe quel appareil, avec un transcodage en temps réel assurant une lecture fluide quelles que soient les capacités du client ou les conditions du réseau.
Héberger Emby sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7, des débits montants de niveau entreprise pour le streaming à distance, et des ressources de transcodage dédiées pour plusieurs spectateurs simultanés. Votre bibliothèque multimédia et vos métadonnées restent entièrement sous votre contrôle, sans niveaux d'abonnement limitant la lecture ou le stockage.
Fonctionnalités clés de Emby
Transcodage automatique
La conversion vidéo et audio en temps réel assure une lecture fluide sur n'importe quel appareil, indépendamment du format de fichier original ou des capacités du client.
TV en direct et enregistreur numérique
Regardez la télévision en direct et programmez des enregistrements avec un DVR intégré, remplaçant les abonnements traditionnels au câble par une solution autogérée.
Synchronisation mobile
Téléchargez des médias sur les smartphones et les tablettes pour une consultation hors ligne, afin de garder le contenu accessible même sans connexion internet.
Contrôles parentaux
Définissez des restrictions de contenu par utilisateur et des plannings de visionnage afin de créer des environnements médiatiques sûrs et adaptés à l'âge pour chaque membre de la famille.
Prise en charge de plusieurs bibliothèques
Organisez vos films, séries TV, musiques et photos dans des bibliothèques distinctes avec des métadonnées riches, des illustrations et des notes récupérées automatiquement.
Pourquoi exécuter Emby avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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