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Créez des chaînes de télévision en direct personnalisées à partir de vos bibliothèques Plex, Jellyfin et Emby avec l'émulation HDHomeRun.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Tunarr ?

Tunarr transforme les films, émissions et clips déjà présents dans vos bibliothèques Plex, Jellyfin ou Emby en chaînes de télévision en direct programmées qui se comportent comme une grille de programmes câblée traditionnelle. Grâce à une interface basée sur un navigateur, vous programmez des plages horaires, créez des mélanges cycliques et par blocs, insérez des remplissages de mi-diffusion et organisez des chaînes thématiques — puis exposez le résultat sous forme de tuner compatible HDHomeRun ou de liste de lecture M3U que tout client IPTV peut lire.

En tant que successeur moderne de dizqueTV, Tunarr est réécrit sur un serveur plus rapide avec une nouvelle interface utilisateur web, un transcodage FFmpeg natif et une maintenance continue. L'auto-hébergement de Tunarr sur un VPS maintient le tuner accessible de n'importe où, diffuse vos chaînes 24 heures sur 24 sans monopoliser une machine domestique, et ne touche jamais aux fichiers originaux de vos serveurs multimédias.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Tunarr

Canaux multi-sources

Extraire des programmes de Plex, Jellyfin et Emby dans un seul canal virtuel sans copier ni réencoder les fichiers multimédias sous-jacents.

Émulation HDHomeRun

Tunarr simule un tuner réseau HDHomeRun afin que Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR et d'autres clients le détectent automatiquement.

Planification avancée

Programmez des chaînes avec des créneaux horaires, des lectures aléatoires, des lectures par blocs et des programmations thématiques qui peuvent se répéter pendant des jours ou des semaines d'affilée.

Contenu de remplissage intermédiaire

Insérer des publicités, des bandes-annonces ou des interstitiels entre les programmes pour recréer une ambiance de diffusion authentique sur chaque chaîne.

Transcodage FFmpeg

Les pipelines FFmpeg intégrés convertissent et assemblent les programmes à la volée, avec accélération matérielle optionnelle sur les GPU pris en charge.

Sortie de la liste de lecture M3U

Exporter chaque chaîne sous forme de liste de lecture M3U pour la lecture dans VLC, Kodi, Tivimate et tout autre client IPTV conforme aux normes.

Pourquoi exécuter Tunarr avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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