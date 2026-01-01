HandBrake est le transcodeur vidéo open-source le plus répandu, capable de convertir pratiquement n'importe quel format vidéo en des sorties modernes et largement compatibles comme MP4 et MKV. Ce déploiement exécute HandBrake à l'intérieur d'un conteneur Docker et diffuse son interface graphique complète vers votre navigateur en utilisant noVNC — sans nécessiter d'installation de bureau. Vous obtenez l'interface utilisateur complète de HandBrake avec tous ses préréglages d'encodage, la prise en charge des sous-titres, les marqueurs de chapitre et les options d'accélération matérielle, accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur moderne.

Le conteneur inclut une fonctionnalité de dossier de surveillance qui convertit automatiquement tous les fichiers vidéo que vous déposez dans le répertoire d'entrée désigné, ce qui facilite l'exécution de tâches par lots non surveillées sur votre VPS.