Déployez Hoppscotch en un clic.
Plateforme de développement d'API open source prenant en charge REST, GraphQL, WebSocket et la collaboration d'équipe en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Hoppscotch
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hoppscotch ?
Hoppscotch est une plateforme moderne et légère de développement et de test d'API qui couvre l'intégralité du cycle de vie des API — de la création et du test des requêtes à la documentation et au partage des collections avec votre équipe. Elle prend en charge REST, GraphQL, WebSocket, les Server-Sent Events et WebRTC dans une seule interface, avec des variables d'environnement, des scripts de pré-requête et des options d'authentification avancées, y compris OAuth 2.0.
L'auto-hébergement de Hoppscotch sur votre VPS maintient toutes les clés API, les charges utiles de requêtes et les données de l'espace de travail de votre équipe entièrement sur votre infrastructure, éliminant les préoccupations de confidentialité des données des clients API basés sur le cloud tout en supprimant les coûts d'abonnement par siège à mesure que votre équipe s'agrandit.
Fonctionnalités clés de Hoppscotch
Tests multi-protocoles
Tester les connexions REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events et WebRTC depuis une seule interface unifiée.
Espaces de travail d'équipe
Partagez des collections et collaborez en temps réel avec vos collaborateurs au sein d'espaces de travail partagés sans quitter votre infrastructure privée.
Authentification avancée
La prise en charge intégrée d'OAuth 2.0, des jetons Bearer, de l'authentification de base et des clés API couvre pratiquement tous les schémas d'authentification.
Variables d'environnement
Basculez instantanément entre les environnements de développement, de pré-production et de production sans modifier manuellement les paramètres de requête.
Gestion des collections
Organiser les requêtes en collections versionnées avec prise en charge de l'importation et de l'exportation pour les formats Postman et OpenAPI.
Pourquoi exécuter Hoppscotch avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.