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Application chiffrée unifiée pour les notes, les mots de passe, les favoris et la 2FA avec un chiffrement AES côté client à connaissance nulle.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ZeroNote ?

ZeroNote est une application de productivité unifiée auto-hébergée qui regroupe la prise de notes, la gestion des mots de passe, les marque-pages et les codes d'authentification à deux facteurs en une seule application chiffrée. Elle utilise le chiffrement AES côté client avec une architecture zéro connaissance — le serveur ne voit jamais vos données non chiffrées, seul votre appareil peut les déchiffrer.

L'auto-hébergement de ZeroNote sur un VPS combine quatre outils distincts en un seul service privé et chiffré que vous contrôlez entièrement. Le stockage SQLite hors ligne d'abord garantit que les données sont toujours disponibles sans connexion internet, l'auto-étiquetage intelligent organise automatiquement les éléments et la synchronisation P2P ou S3 optionnelle étend la disponibilité sur tous les appareils.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de ZeroNote

Chiffrement à divulgation nulle de connaissance

Le chiffrement AES côté client garantit que vos notes, mots de passe et codes 2FA sont chiffrés avant de quitter votre appareil.

Outil unifié

Remplacez les gestionnaires de mots de passe, les applications de notes, les gestionnaires de favoris et les authentificateurs 2FA distincts par une seule application auto-hébergée.

Stockage hors ligne d'abord

Les données sont stockées dans SQLite localement afin que votre coffre-fort reste accessible même sans connexion internet active.

Balisage automatique intelligent

Les balises intelligentes catégorisent automatiquement les entrées en fonction du type de contenu et des mots-clés, gardant votre coffre-fort organisé sans effort manuel.

Synchronisation P2P et S3

Vous pouvez éventuellement synchroniser votre coffre-fort chiffré sur plusieurs appareils en utilisant la synchronisation pair-à-pair ou votre propre compartiment de stockage compatible S3.

Pourquoi exécuter ZeroNote avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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