Déployez ZeroNote en un clic.
Application chiffrée unifiée pour les notes, les mots de passe, les favoris et la 2FA avec un chiffrement AES côté client à connaissance nulle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ZeroNote ?
ZeroNote est une application de productivité unifiée auto-hébergée qui regroupe la prise de notes, la gestion des mots de passe, les marque-pages et les codes d'authentification à deux facteurs en une seule application chiffrée. Elle utilise le chiffrement AES côté client avec une architecture zéro connaissance — le serveur ne voit jamais vos données non chiffrées, seul votre appareil peut les déchiffrer.
L'auto-hébergement de ZeroNote sur un VPS combine quatre outils distincts en un seul service privé et chiffré que vous contrôlez entièrement. Le stockage SQLite hors ligne d'abord garantit que les données sont toujours disponibles sans connexion internet, l'auto-étiquetage intelligent organise automatiquement les éléments et la synchronisation P2P ou S3 optionnelle étend la disponibilité sur tous les appareils.
Fonctionnalités clés de ZeroNote
Chiffrement à divulgation nulle de connaissance
Le chiffrement AES côté client garantit que vos notes, mots de passe et codes 2FA sont chiffrés avant de quitter votre appareil.
Outil unifié
Remplacez les gestionnaires de mots de passe, les applications de notes, les gestionnaires de favoris et les authentificateurs 2FA distincts par une seule application auto-hébergée.
Stockage hors ligne d'abord
Les données sont stockées dans SQLite localement afin que votre coffre-fort reste accessible même sans connexion internet active.
Balisage automatique intelligent
Les balises intelligentes catégorisent automatiquement les entrées en fonction du type de contenu et des mots-clés, gardant votre coffre-fort organisé sans effort manuel.
Synchronisation P2P et S3
Vous pouvez éventuellement synchroniser votre coffre-fort chiffré sur plusieurs appareils en utilisant la synchronisation pair-à-pair ou votre propre compartiment de stockage compatible S3.
Pourquoi exécuter ZeroNote avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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