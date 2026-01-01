Déployez FlareSolverr avec une installation en un clic.
Serveur proxy qui contourne automatiquement les protections Cloudflare et DDoS-GUARD pour le web scraping et les outils d'automatisation des médias.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FlareSolverr ?
FlareSolverr est un serveur proxy spécialisé qui utilise Chromium sans interface graphique pour résoudre automatiquement les défis JavaScript, les CAPTCHA et autres mécanismes de protection anti-bot imposés par Cloudflare et DDoS-GUARD. Il expose une API HTTP simple que des outils comme Jackett et Prowlarr appellent pour accéder aux sites protégés sans intervention manuelle.
L'auto-hébergement de FlareSolverr sur votre VPS assure des ressources dédiées pour les opérations de navigateur sans interface graphique, une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour votre pile d'automatisation multimédia, et de meilleurs taux de réussite pour les défis Cloudflare par rapport aux adresses IP résidentielles qui sont plus susceptibles d'être signalées ou ralenties.
Fonctionnalités clés de FlareSolverr
Contournement Cloudflare
Résout automatiquement les défis JavaScript de Cloudflare et les vérifications d'intégrité du navigateur afin que les outils en aval puissent accéder aux sites protégés sans manipulation manuelle.
API HTTP simple
Expose un point de terminaison REST simple que toute application peut appeler pour acheminer les requêtes via le proxy de résolution de défis avec un effort d'intégration minimal.
Gestion de session
Maintient des sessions de navigateur persistantes grâce à la conservation des cookies, afin que les requêtes répétées vers le même site évitent de résoudre inutilement les défis.
Chromium sans tête
Utilise un véritable moteur de navigateur pour résoudre les défis qui bloquent les clients HTTP de base, obtenant des taux de réussite plus élevés contre les systèmes modernes de détection de bots.
Compatible arr Stack
Pris en charge nativement par Jackett, Prowlarr et d'autres outils d'automatisation des médias en tant qu'option de proxy de premier plan pour les indexeurs protégés par Cloudflare.
Pourquoi exécuter FlareSolverr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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