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Un CMS headless léger et API-first pour les développeurs qui ont besoin d'une modélisation de contenu flexible sans la surcharge d'un CMS monolithique.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Cockpit CMS ?

Cockpit est un système de gestion de contenu headless moderne conçu pour les flux de travail des développeurs. Il offre une interface claire et intuitive pour définir les types de contenu, les collections et les singletons, puis génère automatiquement des API RESTful et GraphQL pour chaque modèle de contenu — aucun code API personnalisé n'est requis. Son empreinte légère signifie des déploiements plus rapides et une consommation de ressources inférieure par rapport aux plateformes CMS traditionnelles.

L'auto-hébergement de Cockpit sur votre VPS maintient le contenu éditorial, les données utilisateur et les jetons API au sein de votre propre infrastructure. Vous gardez un contrôle total sur les limites de débit API, l'authentification et le stockage tout en livrant du contenu à n'importe quel framework front-end — React, Vue, Angular, applications mobiles, ou générateurs de sites statiques comme Next.js et Gatsby.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Cockpit CMS

Livraison de contenu API-first

Chaque collection de contenu obtient automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL, prêts à alimenter n'importe quelle application front-end ou mobile.

Modélisation de contenu flexible

Définir des types de champs personnalisés, des structures imbriquées et des relations de contenu sans écrire de migrations de schéma.

Support multi-langues

Gérer le contenu localisé nativement pour les sites internationaux sans extensions supplémentaires ni services de traduction externes.

Autorisations basées sur les rôles

Attribuez des niveaux d'accès granulaires aux éditeurs, aux contributeurs et aux clients API afin que chaque rôle n'accède qu'à ce qu'il doit.

Intégration de webhook

Déclencher des flux de travail automatisés et des invalidations de cache lors des modifications de contenu avec des points de terminaison de webhook configurables.

Pourquoi exécuter Cockpit CMS avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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