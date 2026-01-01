Déployer Livebook en un clic.
Carnets Elixir interactifs et collaboratifs pour la science des données, l'automatisation et l'exploration de code en direct.
Choisissez un pack VPS pour Livebook
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Livebook ?
Livebook est une application web open source pour la rédaction de notebooks Elixir collaboratifs et reproductibles. Conçue spécifiquement pour l'écosystème BEAM, elle combine l'exécution de code en direct, des visualisations de données riches et l'édition multijoueur en temps réel dans une seule interface basée sur un navigateur. Contrairement aux environnements de notebooks à usage général, Livebook est profondément intégrée au modèle de concurrence d'Elixir et produit des notebooks conçus pour fonctionner de manière identique sur toutes les sessions et machines.
L'auto-hébergement de Livebook sur un VPS maintient vos notebooks, pipelines de données et expériences d'apprentissage automatique sur une infrastructure que vous contrôlez — sans limites de taille de notebook, sans frais d'utilisation et sans service cloud tiers gérant votre code ou vos données.
Fonctionnalités clés de Livebook
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes simultanément avec suivi du curseur en temps réel et édition collaborative sans conflit.
Cellules intelligentes
Les types de cellules pré-intégrés automatisent les requêtes SQL, les requêtes HTTP, la lecture de fichiers et la création de graphiques sans écrire de code passe-partout répétitif.
Flux de travail ML et de données
L'intégration native avec Nx, Explorer et Kino permet le calcul numérique, les dataframes et de riches visualisations directement dans les notebooks.
Déploiement d'application Notebook
Publiez n'importe quel notebook en tant qu'application web interactive autonome que les utilisateurs finaux peuvent exécuter sans accès direct à l'interface Livebook.
Reproductible par défaut
Les notebooks enregistrent toutes les dépendances et les valeurs d'exécution dans le fichier lui-même, garantissant des résultats cohérents sur différentes machines et déploiements.
Pourquoi exécuter Livebook avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.