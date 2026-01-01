Déployez Chevereto en un clic.
Plateforme de partage d'images et de vidéos auto-hébergée pour créer votre propre communauté de médias de type Imgur ou Flickr.
Choisissez un pack VPS pour Chevereto
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Chevereto ?
Chevereto est une plateforme d'hébergement d'images et de vidéos mature et auto-hébergée, utilisée par les communautés depuis 2007. Elle offre tout le nécessaire pour gérer un site de partage de médias complet : l'enregistrement des utilisateurs, les profils, l'authentification à deux facteurs, l'organisation avancée des médias par catégories, tags et albums, ainsi que des contrôles de confidentialité granulaires par téléchargement pour les contenus publics, privés ou protégés par mot de passe.
L'exécution de Chevereto sur votre propre VPS maintient chaque téléchargement, compte utilisateur et flux de revenus sous votre contrôle total, sans frais par image ni restrictions de contenu. Ce modèle regroupe Chevereto avec MariaDB pour les métadonnées de contenu et Redis pour un stockage rapide des sessions et du cache, tandis que Traefik gère automatiquement le routage HTTPS, de sorte que la plateforme est prête à accepter son premier téléchargement en quelques minutes.
Fonctionnalités clés de Chevereto
Partage d'images et de vidéos
Hébergez des images et des vidéos avec des miniatures, des lecteurs intégrés et des liens directs prêts à être partagés sur n'importe quelle plateforme.
Albums et tags
Organisez le contenu en albums et catégorisez les téléchargements avec des balises afin que les visiteurs puissent parcourir et rechercher une bibliothèque multimédia croissante.
Comptes utilisateur et rôles
Les utilisateurs inscrits bénéficient de profils, de l'authentification à deux facteurs et d'autorisations basées sur les rôles, gérées via le panneau d'administration.
Contrôles de confidentialité
Les paramètres de confidentialité par mise en ligne permettent aux propriétaires de marquer le contenu comme public, privé ou protégé par mot de passe pour s'adapter à n'importe quel scénario de partage.
Interface multi-langues
Déployez une communauté dans l'une des plus de 30 langues prises en charge sans installer de packs ou de thèmes supplémentaires.
Pourquoi exécuter Chevereto avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic